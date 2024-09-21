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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي دعم التسوية السياسية للأزمة السورية

وزير الخارجية وجير
وزير الخارجية وجير بيدرسون، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج  المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة "جير بيدرسون" اليوم، حيث تم بحث مسار التعاون بين مصر والأمم المتحدة على صعيد دعم التسوية السياسية في سوريا.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود المبعوث الأممي، مبرزًا ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تعالج جميع تبعاتها، وتنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، وهزيمة كل صور الإرهاب على أراضيها، وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها، ويعزز الملكية السورية للتسوية ومسار الحوار السوري / السوري، ويحل إشكاليات اللاجئين والنازحين، وغيرها، وبما ينسجم مع مرجعيات الحل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

​​كما شهد اللقاء بحث الموقف الدولي من الأزمة والحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد جهود دفع المسارات المختلفة للعملية السياسية وصولًا لتحقيق التسوية الشاملة، فضلًا عن تناول جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية وسوريا، والتي عقدت آخر اجتماعاتها على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة.

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سوريا مصر وسوريا تسوية سياسية فى سوريا

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