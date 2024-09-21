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خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية، حملة هاريس تنفق 174 مليون دولار خلال شهر

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

أنفقت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ما يقرب من 3 أمثال ما أنفقته حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في أغسطس، وفقا للإفصاحات المالية المقدمة، أمس الجمعة.

تدخل الحملتان المرحلة النهائية من السباق الذي يشهد تنافسا شديدا للغاية قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.

كشفت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي  جو بايدن التي أطلقت حملتها في يوليو الماضي، للجنة الانتخابات الاتحادية عن إنفاق قدره 174 مليون دولار الشهر الماضي.

وأعلنت حملة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بشكل منفصل عن إنفاق 61 مليون دولار.

وفي حين أن زيادة الإنفاق ستساعد حملة هاريس على تكثيف الإعلانات التلفزيونية طوال الانتخابات إلا أنها قد لا تحقق النصر.

وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى تقارب المنافسة بين المرشحين بما في ذلك في الولايات المتأرجحة التي قد تحدد الفائز.

وكان ترامب تفوق على منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 رغم أنه جمع أموالا أقل من المرشحة الديمقراطية آنذاك.

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