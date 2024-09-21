كولر: فخور بتدريبي هذا الفريق واسم الأهلي يجعله منافسًا على كل البطولات

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،عن سعادته بالاحتفال بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية رائعة على مدار الموسم.

وقال مارسيل كولر عقب احتفالية التتويج ببطولة الدوري: الفريق قدم مستوى رائعًا، وأظهر شخصيته الحقيقية على مدار الموسم، أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين، وسعيد بالطبع بلقب الدوري.

وأوضح كولر أن اسم النادي الأهلي يجعله دائمًا منافسًا على كل البطولات، مؤكدًا أن اللاعبين استمعوا لتعليماته بشكل جيد وقاموا بتطبيقه وهو ما أسهم في النهاية في التتويج بلقب بطولة الدوري.

وأبدى كولر سعادته بتواجد حراس كبار في الفريق، مؤكدًا أن محمد الشناوي ومصطفى شوبير وزملاءهما أسهموا بشكل كبير في التتويج بلقب الدوري.

وأشار كولر في حديثه إلى أن فوز الفريق بلقب الدوري رد على كل المشككين في وجود أزمات مع اللاعبين، مؤكدًا أن العلاقة يسودها الاحترام المتبادل ببن الطرفين.

واختتم كولر حديثه بأن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

واحتفل النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه عقب مباراته أمام جورماهيا الكيني والتي جمعت بينهم اليوم السبت.

وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

الأهلي يفوز علي جورماهيا

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وافشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام ابو علي