منية النصر تحصل على المركز الأول في إنهاء المتغيرات المكانية بالدقهلية
حصل مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية على المركز الأول بمنظومة المتغيرات المكانية.
وتوجه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتهنئة للجهاز التنفيذي برئاسة المركز ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك لحصول رئاسة المركز على الترتيب الأول بين مراكز المحافظة في إنهاء المتغيرات المكانية حتى تاريخه.
ويثمن رئيس المركز تلك الجهود ويؤكد ضرورة استمرار تلك الجهود لظهور رئاسة مركز ومدينة منية النصر بصورة مميزة بين مراكز المحافظة.
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