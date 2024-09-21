الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منية النصر تحصل على المركز الأول في إنهاء المتغيرات المكانية بالدقهلية

محمد عبد الباقي،
محمد عبد الباقي، فيتو

حصل مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية على المركز الأول بمنظومة المتغيرات المكانية. 

وتوجه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتهنئة للجهاز التنفيذي برئاسة المركز ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك لحصول رئاسة المركز على الترتيب الأول بين مراكز المحافظة في إنهاء المتغيرات المكانية حتى تاريخه.

ويثمن  رئيس المركز تلك الجهود ويؤكد ضرورة استمرار تلك الجهود لظهور رئاسة مركز ومدينة منية النصر بصورة مميزة بين مراكز المحافظة.

علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري مؤتمر لنقابة العلميين في الدقهلية (صور)

إصابات خطيرة لعامل محارة سقط أثناء عمله في الدقهلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدقهلية المتغيرات المكانية رئاسة مركز ومدينة منية النصر على مستوى المحافظة محافظة الدقهلية منية النصر في الدقهلية منظومة المتغيرات المكانية

مواد متعلقة

الخطيب: الجمهور صاحب الدور الكبير في تحقيق البطولة، وأهدي الدرع لأرواح الشهداء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

بعد أدائه أمام جورماهيا، نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

وكيل صحة الدقهلية: "العلاج الطبيعي" تجري 30 ألف جلسة وتنظم 89 اجتماعا فنيًا

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

بقائمة تضم 24 لاعبا، الزمالك يطير إلى السعودية استعدادا لـ"السوبر" وهذا موقف فتوح

ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن حقيبة وزير جيش الاحتلال

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجدة في المنام وعلاقتها بالدعم والمساندة من العائلة

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية