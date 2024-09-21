وزير الخارجية يتوجه إلي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المُتحدة
توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلي المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات علي الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بإلقاء بيان جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة فى "قمة المستقبل".
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