السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المُتحدة

الدكتور بدر عبد العاطي،
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلي المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات علي الساحتين الإقليمية والدولية. 

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بإلقاء بيان جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة فى "قمة المستقبل".

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نيويورك الدكتور بدر عبد العاطي أمريكا مصر وامريكا ​ الأمم المتحدة

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