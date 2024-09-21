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محافظات

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

مستشفى أسوان التخصصي،
مستشفى أسوان التخصصي، فيتو

أسوان، كشف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، حقيقة إصابة العشرات بنزلات معوية، لافتًا إلى أن المشكلة القائمة في المحافظة حاليا عبارة عن إصابة بعض المواطنين بنزلات معوية نتيجة لتناول وجبات أو مشروبات غير صحية.

 

تحرك وزيري الصحة والإسكان لأسوان

وأضاف محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": فور ظهور الإصابات المعوية تم التنسيق مع وزير الصحة ووزير الإسكان للدفع بمجموعات فنية للتعامل مع الموقف.

وتابع: قدم إلينا فريق متكامل من وزارة الصحة وتم تفقد جميع المستشفيات التي بها الحالات المصابة ومراجعة بروتوكولات العلاج وتوفير مستلزمات العلاج، والعمل على استقصاء للوقوف على ظاهرة الإصابات.

مناطق إصابات مواطني أسوان

ولفت إلى أن  الإصابات المعوية تتركز في منطقتي أبو الريش ودراء، والتعامل تم بصورة سريعة مع المصابين.

 

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عينات المرض وتحليل مياه الشرب

وأشار  إلي أنه يتم أخذ عينات من المرضى المصابين بالنزلات المعوية ومراجعة كل شئ له علاقة بالإصابات لا سيما مياه الشرب التي يجري تحليلها. 
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