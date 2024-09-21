السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قوافل طبية مجانية بقرى أبو الريش في أسوان (صور)

قوافل طبية فى قرى
قوافل طبية فى قرى ابو الريش بأسوان

 كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه تم إيفاد القوافل الطبية لقرى أبو الريش، لإجراء الكشوفات والفحوصات الصحية والعلاجية المجانية لأهالى القرية، فضلًا عن توفير الأدوية للحالات المختلفة.

كما وجه إلى الإستمرار فى تنظيم هذه القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل، وهو الذي يأتي متواكبًا مع أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

تكثيف جهود القوافل الطبية 

فيما أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الشئون الصحية أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى، ولاسيما الأكثر إحتياجًا، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

 أضاف ان  هذه القوافل تستهدف أهلنا بمنطقة أبو الريش حيث يتم تمركزها فى مناطق الشيخ علي أبو الريش قبلى بجوار العيادة الشاملة، ومركز شباب أبو الريش قبلى، ومزلقات الخطارة، ومركز شباب الخطارة بأبو الريش بحرى، ومركز شباب بهريف، والمقلة بجوار الوحدة الصحية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

​ أسوان قري تلوث المياه مبادرة

مواد متعلقة

محافظ أسوان: نتائج تحليل عينات المحطات والمرشحات تؤكد سلامة المياه (صور)

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسى

استعدادا للموسم السياحى، محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة (صور)

بعد السيطرة على حريق بـ 6 أكشاك، محافظ أسوان يوجه بمراجعة اشتراطات الأمان والتراخيص

الأكثر قراءة

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

شاهد، تيفو جماهير الأهلي بمباراة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية