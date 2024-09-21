قوافل طبية مجانية بقرى أبو الريش في أسوان (صور)

كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه تم إيفاد القوافل الطبية لقرى أبو الريش، لإجراء الكشوفات والفحوصات الصحية والعلاجية المجانية لأهالى القرية، فضلًا عن توفير الأدوية للحالات المختلفة.

كما وجه إلى الإستمرار فى تنظيم هذه القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل، وهو الذي يأتي متواكبًا مع أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

تكثيف جهود القوافل الطبية

فيما أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الشئون الصحية أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى، ولاسيما الأكثر إحتياجًا، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

أضاف ان هذه القوافل تستهدف أهلنا بمنطقة أبو الريش حيث يتم تمركزها فى مناطق الشيخ علي أبو الريش قبلى بجوار العيادة الشاملة، ومركز شباب أبو الريش قبلى، ومزلقات الخطارة، ومركز شباب الخطارة بأبو الريش بحرى، ومركز شباب بهريف، والمقلة بجوار الوحدة الصحية.

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