تقرير حديث: 30% ارتفاعا في الهجمات السيبرانية على صغار السن بسبب الألعاب الإلكترونية

كشف تقرير حديث لخبراء أمن المعلومات عن ارتفاع عدد المستخدمين الذين تستهدفهم الهجمات السيبرانية عبر استخدام ألعاب الأطفال الشهيرة كطُعم بمعدل 30% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني لعام 2023.

استهداف الهجمات السيبرانية

قام الباحثون بتحليل مخاطر اللعب على اللاعبين الصغار، لأكثر من 132 ألف منهم قام الخبراء بفحص التهديدات المتخفية من المجرمين السيبرانيين تحت ستار ألعاب الأطفال الشهيرة خلال الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024.

وخلال هذه الفترة، اكتشفت الحلول الأمنية أكثر من 6.6 مليون محاولة هجوم، حيث استخدم المجرمون السيبرانيون العلامات التجارية لألعاب الأطفال كطُعم.

ومن بين 18 لعبة مختارة لهذا البحث، كانت غالبية الهجمات مرتبطة بألعاب Minecraft، وRoblox، وAmong Us وبحسب الإحصائيات حدثت أكثر من 3 ملايين محاولة هجوم تحت ستار لعبة Minecraft خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

إذ غالبًا ما يختار المجرمون السيبرانيون هذه الطريقة للهجمات بناءً على شعبية الألعاب بين اللاعبين وقدرتهم على استخدام برمجيات الغش والتعديلات.

ونظرًا لأن غالبية برمجيات الغش تُوزع على مواقع طرف ثالث، يقوم المهاجمون بإخفاء البرمجيات الخبيثة تحت ستار هذه التطبيقات.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية

يعتقد الخبراء أن تزايد معدلات نجاح الهجمات، والمرصود منها في عام 2024، قابل للتفسير بالنظر إلى اتجاهات مشهد التهديدات السيبرانية العام.

من ناحية أخرى، وباتباع الاتجاهات الحالية، يشن المجرمون السيبرانيون هجمات أكثر دهاءً، حيث يستغلون الأجندة الحالية ويصممون مخططات أقل وضوحًا بدلًا من استخدام هجمات عامة.

كما يستخدم المجرمون السيبرانيون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لأتمتة وتخصيص هجمات تصيدية قد تخدع اللاعبين الصغار.

وفي نفس الوقت، تظهر مجموعات تصيدية متقدمة جديدة، وهي نماذج مُصممة مسبقًا لصفحات تصيدية، مُصممة بواسطة أدوات مؤتمتة عبر الإنترنت المظلم، مما يسمح لعدد متزايد من المهاجمين بنشر مواقع تصيد احتيالي عالية الفعالية تشبه منصات الألعاب الشهيرة.

أحد أكثر عمليات الخداع شيوعًا في الألعاب هو عرض الحصول على أشكال جديدة للشخصيات، مثل الملابس أو الدروع، لتحسين مهارات البطل.

عملية خداع تستخدم اسم اللعبة الشهيرة Valorant

وتعد بعض الأشكال متاحة دائمًا وليست جديدة او مختلفة، في حين أن البعض الآخر نادر للغاية، وهو ما يجعلها مرغوبةً أكثر.

اكتشف الخبراء مثالًا لعملية خداع تستخدم اسم اللعبة الشهيرة Valorant واسم صانع المحتوى العالمي، Mr. Beast.

ومن خلال اختيار صانع المحتوى هذا واستخدام صورته، يهدف المحتالون لجذب انتباه الأطفال واستدراجهم لتنفيذ عملية الخداع. وللحصول على شكل Mr. Beast المميز، يُطلب من الضحايا إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب الألعاب الخاص بهم، مما يمكن المحتالين من سرقة بيانات اعتمادهم.

التحذير من مواقع الألعاب الإلكترونية المزيفة

هناك فخ آخر شائع، وهو عرض تلقي عملات داخل اللعبة ففي إحدى عمليات الاحتيال المُكتشفة تحت ستار العلامة التجارية Pokémon GO، يُطلب من الضحايا إدخال اسم المستخدم لحساب الألعاب الخاص بهم. بعد ذلك، يُطلب منهم إجراء استطلاع لإثبات أنهم ليسوا روبوتًا.

وبمجرد اكتمال الاستطلاع، يُعاد توجيههم لموقع إلكتروني مزيف، والذي يَعِد عادةً بجوائز أو هدايا مجانية، وهنا تبدأ عملية الخداع الحقيقية.

ففي الواقع، لا يسعى المخادعون للحصول على بيانات شخصية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان، بل يستخدمون ستار الألعاب لجذب المستخدمين لخدعة أخرى تتضمن تنزيلات مزيفة، وجوائز مزعومة، أو عروض خادعة أخرى. تُعد العملية بأكملها طريقةً ذكيةً لإعادة توجيه المستخدمين لعملية احتيال مختلفة وأكثر خطورة تحت ستار خطوة تحقق مشروعة.

قال فاسيلي كوليسنيكوف، الخبير الأمني لدى كاسبرسكي لقد لاحظنا من خلال بحثنا أن الهجمات على الأطفال أصبحت بمثابة وسيلة شائعة لأنشطة المجرمين السيبرانيين.

تعليم النظافة السيبرانية

لذلك، يُعد تعليم النظافة السيبرانية واستخدام حلول أمن سيبراني موثوقة أمرين ضروريين لتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية.

ويمكننا توفير تجربة أكثر أمانًا وإيجابيةً عبر الإنترنت لهذا الجيل من المواطنين الرقميين من خلال تعزيز تفكيرهم النقدي، وسلوكهم المسؤول عبر الإنترنت، وفهمهم القوي للمخاطر.