السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

أحكام صلاة الجماعة،
أحكام صلاة الجماعة، فيتو

مع بداية العام الدراسي الجديد قد تؤدي  ظروف الدراسة إلى تأخير الصلاة عن وقتها، ويقع الطلاب في حيرة من أمرهم عن كيفية أداء الصلوات المتأخرة وهل يجوز جمعها أم لا.

دار الإفتاء توضح حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة 

وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول: «أنا طالب ثانوي أحيانا يكون عندي دروس من الثالثة قبل العصر حتى الثامنة مساء وتفوتني صلاة الجماعة، هل يجوز الصلاة بعد العودة إلى المنزل؟».

فقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطالب في تلك الحالة سيصلي الظهر في وقته المعتاد وإذا جاء وقت العصر فيصليه أيضا إذا لحق ذلك، موضحا أنه قد يخرج وقت صلاة المغرب ويعود الطالب للمنزل بعد العشاء ففي تلك الحالة يصلي جمع تأخير.

 

أحكام تأخير الصلاة 

وأشار إلى أنه عندما يكون الإنسان عنده ظرف ويخرج وقت الصلاة كصلاة المغرب يمكن أن يجمعها جمع تأخير، الإنسان عليه عند أذان المغرب أن ينوي أنه سيؤدي تلك الصلاة جمع تأخير وعندما يعود إلى المنزل يتوضأ ويصلي المغرب بنية جمع التأخير الركعات الثلاث، ثم يصلي العشاء بشكل عادي أربع ركعات في وقتها.

وقد أوضحت دار الإفتاء حكم من يعلم أنه لن يستطيع أداء الصلاة في وقتها، في فتوى سابقة، مؤكدة أن الواجب أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ولا يجوز للمسلم تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذرٍ أو في حالة الجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، وإلا كان آثمًا شرعًا.

وأشارت إلى أن من فاتته الصلاة أو نسيها فعليه صلاتها قضاءً وفقًا للظروف التي فاتته الصلاة فيها؛ فإن فاتته حال كونه مسافرًا قضاها قصرًا إذا كانت رباعية، وإن فاتته حال كونه مقيمًا صلاها كاملةً.

أما أسباب جمع الصلاة هي: السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة.

txt

زوجي مقصر في النفقة وأنا أمنعه حقوقه الشرعية، فهل هذا حرام؟ دار الإفتاء تجيب (فيديو)

txt

كم مرة احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده؟، دار الإفتاء تجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دار الإفتاء الإفتاء المصرية الصلاة في وقتها العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء المصرية

مواد متعلقة

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

غدا، النيابة تستمع لأقوال محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي علي طفل بأكتوبر

بعد أدائه أمام جورماهيا، نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

المزيد
الجريدة الرسمية