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ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

 ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع


قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1. عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط

حكم تلف السلعة بعد تمام البيع

 فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهـا.

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دار الإفتاء ما حكم تلف السلعة حكم تلف السلعة بعد تمام البيع عقد بيع صحيح وديعة بغير أجر

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