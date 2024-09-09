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دين ودنيا

زوجي مقصر في النفقة وأنا أمنعه حقوقه الشرعية، فهل هذا حرام؟ دار الإفتاء تجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة قالت فيه إن " زوجها مقصر في النفقة، ومقصر أيضًا في الأمور المعنوية والدعم المعنوي، وهي تقابل هذا التقصير بحرمانه من بعض الحقوق، هل هذا التصرف يجوز؟".

أمين الفتوى: التقصير في حق الزوجة حرام شرعًا

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين أن  "العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ليست قائمة على مقابلة التقصير بتقصير، لأن التقصير في حق الزوجة حرام شرعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" (رواه مسلم)".

وتابع: "يعني أن الإنسان إذا كان في صحيفته يوم القيامة تقصير في النفقة على زوجته، فهذا يكفيه، وكذلك التقصير حتى في كلمة طيبة، مثل كلمة "بحبك" أو كلمة تجبر خاطر الزوجة، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله".

أمين الفتوى: الزوج الذي يقصر في النفقة الواجبة عليه 

وأوضح: "الزوج الذي يقصر في النفقة الواجبة عليه، ويعبر عن عدم حبه لزوجته، ويبتعد عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثم شرعًا، ولكن لا ينفع أن نقابل التقصير بتقصير، لأن ذلك لن يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقمها ، ويجب أن نعطي كل ذي حق حقه، فالزوج له حقوق، والزوجة لها حقوق أيضًا".

واستكمل: "الخطوة الأولى هي أن تجلس مع الزوج، وتنصحه وتتكلم معه بوضوح، إذا لم يتم حل المشكلة، فيمكن أن تستعين بشخص من أهل الصلاح من طرف الزوج أو من طرف الزوجة للجلوس معهم، ومحاولة الوصول إلى حل، إذا لم يُحَل الأمر، يمكن التوجه إلى دار الإفتاء المصرية، حيث يوجد إدارة مخصصة للاستماع من الزوجين وتقديم المشورة المناسبة".

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دار الإفتاء السيدة عائشة العلاقة الزوجية الشيخ محمد كمال السيدة عائشة رضى الله عنها برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية

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