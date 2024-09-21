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أخبار مصر

السياحة والآثار: رمسيس الثاني وقع أول معاهدة سلام موثقة في العالم

احتفالات يوم السلام
احتفالات يوم السلام العالمي
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قامت وزارة السياحة والآثار بتسليط الضوء من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أهمية نشر السلام بين شعوب العالم، وحرص مصر عبر عصور تاريخها العريق على تحقيق ذلك، وذلك احتفالا بيوم السلام العالمي الذي يحتفل به العالم يوم 21 سبتمبر من كل عام.

أول معاهدة سلام موثقة في العالم 

وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يُذكرنا فيه التاريخ بأحد أبرز الأحداث في مصر القديمة، وهو توقيع الملك رمسيس الثاني لأول معاهدة سلام موثقة في العالم مع الحيثيين بعد معركة قادش، وأن هذه المعاهدة لم تعكس فقط قوة المصريين القدماء، بل أيضًا رؤيتهم في تحقيق الاستقرار والسلام.

يوم السلام العالمي

وقالت الوزارة، أن مصر تعد اليوم عاصمة السلام، حيث تمثل نموذجًا للتواصل والتفاهم بين الأمم، مما يعزز تاريخها وقيم السلام والتعاون في العالم المعاصر.

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