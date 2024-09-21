السياحة والآثار: رمسيس الثاني وقع أول معاهدة سلام موثقة في العالم
قامت وزارة السياحة والآثار بتسليط الضوء من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أهمية نشر السلام بين شعوب العالم، وحرص مصر عبر عصور تاريخها العريق على تحقيق ذلك، وذلك احتفالا بيوم السلام العالمي الذي يحتفل به العالم يوم 21 سبتمبر من كل عام.
أول معاهدة سلام موثقة في العالم
وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يُذكرنا فيه التاريخ بأحد أبرز الأحداث في مصر القديمة، وهو توقيع الملك رمسيس الثاني لأول معاهدة سلام موثقة في العالم مع الحيثيين بعد معركة قادش، وأن هذه المعاهدة لم تعكس فقط قوة المصريين القدماء، بل أيضًا رؤيتهم في تحقيق الاستقرار والسلام.
يوم السلام العالمي
وقالت الوزارة، أن مصر تعد اليوم عاصمة السلام، حيث تمثل نموذجًا للتواصل والتفاهم بين الأمم، مما يعزز تاريخها وقيم السلام والتعاون في العالم المعاصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.