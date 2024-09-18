قضايا المنشطات تثير الجدل في الكرة المصرية.. رمضان صبحي رايح جاي.. الوكالة تفجر مفاجأة بشأن الاستئناف.. بركات وحازم وحسني يتناولون منشطات بـ"رخصة"

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وفجر مصدر داخل الوادا مفاجأة مصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، مؤكدا إن رمضان صبحي يدفع ثمن أخطاء إدارية في المنظمة المصرية، وأن الاستئناف الذي قدمته الوادا للمحكمة الرياضية الدولية هو في الأساس ضد المنظمة المصرية.

وأضاف: “أرى أن المسئول الأول عن موضوع رمضان صبحي وكارثة أحمد فتوح هم مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ”النادو"، وموقف رمضان سليم 100% وموقف المنظمة المصرية صعب ولازم حد يشيل القضية".

رمضان صبحي

موقف رمضان صبحي من المشاركة بالمباريات

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة ما هو موقف مشاركة رمضان في المباريات بعد استئناف الوادا على حكم براءته؟.

وبحسب اللوائح المعمول بها فإنه بعد تبرئة رمضان صبحي، يحق له اللعب حتى القرار النهائي بعد استئناف الوادا على الحكم.

براءة رمضان صبحي

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو” بيانًا رسميًّا في الـ16 من يوليو الماضي بشأن قضية رمضان صبحي، واتهامه في وقت سابق بتهمة تعاطي المنشطات.

بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تضمن تبرئة رمضان صبحي من تعاطي أي مواد أو عقاقير منشطة، إلى جانب رفع القرار الصادر ضده من المنظمة بالإيقاف عن المشاركة في المباريات.

نص بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

وجاء نص البيان الصادر عن المنظمة على النحو التالي:

"تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقًا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت اللجنة بالأغلبية، الآتي:

** عدم فرض عقوبة على اللاعب.

** الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

وتنص لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما من إصدار القرار لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.

قرار إيقاف رمضان صبحي

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في 26 مايو الماضي رسميا إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل المنشطات حتى 6 يونيو الماضي، لحين عقد جلسة الاستماع والفصل النهائي في القضية بسبب العينة التي أخذت منه في 3 أبريل الماضي وطلبوا ردا من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر..

أدوية التخسيس وراء وقوع كريم بامبو ضحية للمنشطات

وانضمت أزمة رمضان صبحي، إلى عدد من قضايا المنشطات التي أثارت جدلا في الكرة المصرية، لعل ابرزها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، كان أحد ضحايا المنشطات، بعدما تم إيقافه، ليعلن كريم حسن شحاتة مدير الكرة في نادي البنك الأهلي وقتها أن اللاعب تناول أدوية للتخسيس بغير قصد وهي تساعد في حرق الدهون وكان بها مادة منشطة محظورة ولم يكن يعرف.

وأضاف أن اللاعب تناول الدواء لمدة أسبوعين بغرض حرق الدهون، وعند الخضوع للفحوصات الطبية قبل مباريات الدوري تم اتخاذ قرار إيقافه بسبب حصوله على دواء يحتوي على مادة محظورة.

إيقاف كريم بامبو، فيتو

إيقاف محمد دبش بسبب المنشطات

وفي 2017 صدر قرار بإيقاف محمد دبش لاعب بتروجت وقتها، لمدة 4 أشهر بعد ثبوت إيجابية عينته، حيث خضع اللاعب لجلسات استماع وتم تخفيف العقوبة إلى 4 أشهر فقط بعد إثبات أنه تناول دواء لعلاج الأذن الوسطى والداخلية يحتوي مادة محظورة، وأوضح عدم علمه بقائمة المحظورات الدولية.

إيقاف محمد دبش، فيتو

عمرو زكي ينضم لقائمة ضحايا المنشطات

الصدفة وحدها كشفت اللاعب عمرو زكي حين تصادف تناوله منشط «التراموندين»، وهو أحد مشتقات الترامادول، بجانب جرعة مكثفة من عقار «الفياجرا»، وهو ما أصابه بـ«هبوط حاد بالدورة الدموية» وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، ودخل في أزمة صحية طويلة بعد تلك الواقعة، ما تسبب في تراجع مستواه مع نادي الزمالك.

واقعة إيقاف عمرو زكي، فيتو

أمير عزمي

تعرض أمير عزمي لاعب الزمالك السابق، للإيقاف بعد اختبار المنشطات الذي خضع له عقب مباراة مصر أمام اليابان التي أقيمت عام 2003 في بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها دبي وتأكد تعاطيه عقارا منشطا محظورا "الناندرولون" وعوقب ناشئ الزمالك وقتها بالإيقاف لمدة 14 شهرا وغرامة قيمتها 15 ألف فرنك سويسري.

إيقاف أمير عزمي، فيتو

محمد بركات يتناول المنشطات برخصة

محمد بركات نجم النادي الأهلي المعتزل، ومدير المنتخب الوطني السابق، كان له نصيب هو الآخر مع المنشطات، لدرجة أنه كان الأشهر بين نجوم جيله في هذا المجال، خاصة أنه كان يمتلك ترخيصا من الاتحاد الدولى بالحصول على عقار معين لعلاج الغدة الدرقية التي كان يعانيها.

بركات والمنشطات، فيتو

حازم إمام وحسني عبد ربه

فيما فجر الدكتور أحمد ماجد، طبيب المنتخب الوطني السابق، مفاجأة في العام 2004، بالإعلان عن تناول حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، وحسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق، العقاقير المنشطة بعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصولهما على رخصة من الفيفا لعلاج أمراض يعانيان منها.

حازم إمام، فيتو

عمرو سماكة

رغم الضجة التي فجرها عمرو سماكة في بداية الألفية الثالثة، بعد انتقاله من الترسانة للأهلي مقابل 3 ملايين جنيه في رقم قياسي وقتها وتأكيد البعض أنه خليفة محمد أبو تريكة، إلا أنه غاب طويلا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، وتم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر ليتم الاستغناء عنه.

عمرو سماكة، فيتو

فضيحة الترامادول في الترسانة

قبل عدة أعوام، أثيرت فضيحة كبرى في نادي الترسانة بعد أن اكتشف شاكر عبدالفتاح، المدير الفني للفريق وقتها، تناول أغلب لاعبي الفريق منشط الترامادول بعد كشف طبي مفاجئ عليهم؛ مؤكدا أنه شك في اللاعبين بسبب حالة من العطش الشديد قبل التدريبات، الذي كان يدفعهم إلى طلب المياه بكميات كبيرة بعد بداية التدريب بدقائق قليلة، ليتم تسريح عدد من اللاعبين الذين ثبت تعاطيهم الترامادول.