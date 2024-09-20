وزير العمل: أكثر من 100 ألف طالب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية

شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد جبران وزير العمل، فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، الذي يُعقد خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السيد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وشركاء الصناعة، والسادة الإعلاميين والصحفيين، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وأكد د. أيمن عاشور أهمية انعقاد فعاليات هذا الأسبوع، الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبنائها الشباب، والعمل على تكوين شخصياتهم السوية المستقلة، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها، موضحًا أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والبرامج الدراسية الجديدة، يستهدف في الأساس تسليح الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، معربًا عن سعادته بحضور فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، موجهًا التحية لكل الوفود المُشاركة من أساتذة وطلاب وعاملين، كما وجه الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه الفعالية الهامة.

وأكد الوزير أهمية مشاركة الطلاب في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، حيث يمثل فرصة مميزة للمنافسة في مختلف المسابقات، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، موضحًا أن هذه الفعاليات تُسهم في دعم التواصل بين الطلاب وشركاء الصناعة، مما يتيح لهم اكتساب خبرات ومهارات قيمة، كما تجمع بين شباب الباحثين والمبتكرين؛ مما يتيح استثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، ويعزز من طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البنّاءة؛ لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.5 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن عام 2024 - 2025 شهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل، لافتًا إلى إن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أننا ملتزمون من خلال الإصلاح المستمر والاستثمار، برفع مستوى التعليم الفني والتقني ليصل إلى المعايير الدولية، بما يُلبي احتياجات سوق العمل المُتطور.

وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن، يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا، فالجامعات التكنولوجية العشر الحالية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب التطورات في سوق العمل، مما يبرز الارتفاع الكبير في إقبال الطلاب عليها، ويعكس تغيرًا إيجابيًا في نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم.

وفي ختام كلمته، أشاد عاشور بحجم المشاركة الواسعة من جانب الجامعات، لافتًا إلى أنها تعكس مدى الإصرار الذي يتمتع به شباب الجامعات، وحرصهم على المشاركة بقوة في كافة الفعاليات الرياضية، والفنية، والعلمية، والثقافية، والجوالة، مشيرًا إلى أن هذا يجعلنا أمام ملتقى شبابي تتجسد فيه معاني الإصرار والنجاح في مختلف صورها.

وفي كلمته، أكد د.أشرف صبحي أن فعاليات الأسبوع تناولت قضية مهمة للغاية تتعلق بتعزيز إسهامات الشباب المصري، وتحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم، فالتكنولوجيا التي تُعد لغة العصر، تمثل أداة حيوية تمكن الشباب من تحقيق أحلامهم والمساهمة في تغيير العالم من حولهم، ويأتي هذا الاهتمام والرعاية من قيادتنا السياسية إيمانًا بأهمية الشباب كركيزة أساسية لمواجهة التحديات الوطنية في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، كما أن الشباب هم الأكثر إدراكًا لتلك التحديات، حيث يتأثرون بها بشكل كبير.

وأشار د. أشرف صبحي إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، بمشاركة الجامعات التكنولوجية، يُعتبر دليلًا بارزًا على ما حققه الشباب المصري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعكس هذا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للشباب، من خلال عقد العديد من المؤتمرات والفعاليات الشبابية التي أصبحت تقليدًا مصريًّا فريدًا، وأرست قواعده ووضعت معالمه القيادة السياسية في إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بوجوده بين هذا الجمع من العقول المتميزة، قائلا: “سنقدم الدعم الكامل لإنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي تخدم شبابنا المصري في جميع المجالات، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجامعات التكنولوجية المشاركة في هذا الحدث، وأود أن أشيد بجهودها الرائعة”.