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رياضة

الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

جهاز منتخب مصر، فيتو
جهاز منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن  مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ضمن مباريات الإياب لدور ال ٣٢ لدوري الأبطال الأفريقي المقامة باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن تصنيف منتخبات العالم ومنها منتخب مصر، وذلك عن شهر سبتمبر الحالي، والذي شهد قفزة كبيرة للفراعنة.

منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف الفيفا

 وتقدم منتخب مصر 5 مراكز دفعة واحدة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بعد الفوز على كاب فيردي وبوتسوانا على التوالي.

وأصبح منتخب مصر في المركز الثالث على المستوى الأفريقي بعد المغرب والسنغال والـ31 عالميا برصيد 1515 نقطة بعدما كان يحتل المركز 36 في التصنيف الماضي بواقع 1502 نقطة.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بوتسوانا

الأول: مصر - 6 نقاط  (خاض مباراتين)

الثاني: الرأس الأخضر - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الثالث: موريتانيا - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الرابع: بوتسوانا - بدون نقاط (خاض مباراتين)

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وينتظر منتخب مصر الوطني مواجهتين قويتين أمام منتخب موريتانيا خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط في لقاء الإياب.

ومن المقرر، أن يعلن الكاف عن المواعيد النهائية للمباراتين خلال الأيام القادمة.

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