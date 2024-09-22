من مفاعل نطنز إلى أجهزة الـ Pager، الموساد الإسرائيلي ينجح في استغلال خطة حصان طروادة، يضرب أهدافا حساسة لإيران وأذرعها بالمنطقة، يكبل يد طهران في الرد وتوسيع الحرب

شهدت الأيام القليلة الماضية عملية استخباراتية كبيرة نفذتها المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، ضد حزب الله اللبناني، ما تسببت في مقتل العشرات وإصابة الآلاف، في عملية أشبه بعملية حصان طروادة.

إسرائيل تستخدم خطة حصان طروادة لضرب إيران وأذرعها

وليست هذه العملية هي الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل خطة حصان طروادة في مهاجمة أهداف حساسة لدى إيران أو أذرعها في منطقة الشرق الأوسط، ففي عام 2021 نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي هجوما سيبرانيا استهدف منشآت نووية في إيران على رأسها منشأة نطنز.

وكشفت هذه العملية الكبيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اختراق إسرائيل البرنامج النووي الإيراني، ولكن لم يتم الكشف عن الطريقة التي استخدمها الموساد في تنفيذ الخطة، إلى أن جاءت حادثة تفجير أجهزة البيجر لدى حزب الله

نجح الموساد الإسرائيلي في اختراق خطوط الإمداد الإيرانية التي تحصل منها على مستلزمات خاصة بمفاعلاتها النووية، بطريقة تتحايل على العقوبات الأمريكية، وزرع مواد متفجرة بها.

عملية تفجير البيجر في عناصر حزب الله اللبناني

الأمر الذي يجعل إيران وأذرعها بالمنطقة في موقف صعب للغاية، خاصة بعد التأكد من اختراق الموساد لأجهزة الاتصالات لدى حزب الله والتي يمتلكها أغلب قيادات الحزب، بالإضافة إلى الخطورة التي تحيط ببرنامج طهران النووي.

وهذا الأمر قد يكبل يد إيران وأذرعها في المنطقة من الرد على إسرائيل، خشية توسيع الحرب معها، وهو ما سيعرض البرنامج النووي الإيراني لخطر كبير.

و ذكرت قناة ABC News التلفزيونية الأمريكية، في تقرير لها، أن مصدر في وكالة المخابرات المركزية كشفت عن عدد السنوات التي استغرقها الإعداد لعملية تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان.

وذكرت القناة الأمريكية في تقريرها نقلا عن مصدر استخباراتي أمريكي: "كان لإسرائيل يد في إنتاج أجهزة "بيجر" التي انفجرت هذا الأسبوع مع مقاتلي "حزب الله"، وقد تم التخطيط لعملية اعتراض سلسلة التوريد منذ 15 عاما على الأقل".

وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، بمشاركة ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي كانت واجهة لشركة شرعية أنتجت أجهزة "بيجر"، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بهذا العمل بمن يعملون لديه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ثلاثة مسئولين استخباراتيين مطلعين على العملية في وقت سابق أن إسرائيل أنشأت شركة واجهة لإنتاج أجهزة "بيجر" المتفجرة التي تم شحنها بعد ذلك إلى لبنان.

وقتل 37 شخصا على الأقل وجرح الآلاف نتيجة هجوم أدى إلى تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين في لبنان.

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