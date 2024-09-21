ندوات توعية للتعريف بأسلوب وآلية التعامل مع مختلف الأمراض والوقاية منها بأسوان (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الندوات التوعوية التى تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة، وتحدث فيها الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضًا المسئولين بالفرق الطبية المركزية المتخصصة بالوزارة.

حيث استهدفت هذه الندوات العاملين بالقطاع الصحى، وأيضًا مديرى الإدارات التعليمية، ومعلمى التربية والتعليم، وتم توعيتهم بأسلوب وآلية التعامل مع مختلف الأمراض، وخاصة النزلات المعوية، وكيفية الوقاية من الأمراض المنقولة بالطعام والشراب، وطرق العلاج والنصائح والإجراءات الصحية السليمة التى يجب إتباعها للتقليل من تداعياتها، والتماثل السريع للشفاء، وطمأنة المترددين على المنشآت الصحية.

فتح باب المناقشة

وتم فتح باب المناقشة والاستماع للمقترحات والآراء والأفكار الهادفة إلى توسيع دائرة التوعية من خلال العاملين بالقطاع الصحى داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وأيضًا من خلال العاملين بالتربية والتعليم داخل المدارس حتى يتسنى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكافة مواطنى المحافظة .

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