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محافظ أسوان يتفقد انتظام الدراسة بأول أيام العام الجديد

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد انتظام الدراسة بأول أيام العام الجديد

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2024 اليوم داخل مختلف مدارس المحافظة بكافة الإدارات التعليمية، مكلفًا بضرورة الإلتزام من أول يوم دراسى بحضور الطلاب داخل المدارس لارتباط ذلك بأعمال السنة.

مرور ميدانى على المدارس 

وقام الدكتور إسماعيل كمال بالمرور الميدانى على عدد من المدارس للإطمئنان على جاهزيتها الكاملة لإستقبال أبنائنا الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم، موجهًا بضرورة العمل على زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس لإعطاء المظهر الحضارى بشكل يحفز الطلاب على الالتزام بالحضور والجدية والاجتهاد فى التحصيل الدراسى فى مختلف المراحل التعليمية.

 

وكلف إسماعيل كمال مديرى الإدارات التعليمية بالتأكيد على انتظام وانضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل وخارج 1519 مدرسة، والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بالمراكز والمدن بواقع 10 آلاف و600 فصل دراسى، ولتستقبل 409 آلاف و947 طالبا وطالبة.

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مدارس طلاب أسوان بداية عــام دراسي جديد تعليم

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