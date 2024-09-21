السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة مجدي شطة بتهمة تعاطي المخدرات

مجدي شطة، فيتو
مجدي شطة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا الأحد، ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر، في اتهامهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج.

تأجيل محاكمة عامل تعدى على مريضة بأحد المستشفيات لـ 8 أكتوبر

النيابة تستمع لأقوال والدة فتاة اتهمت خالها بالتعدي عليها جنسيا بمدينة نصر


بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.


تحرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة مجدي شطة منطقة المرج

مواد متعلقة

محاكمات الأسبوع.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها.. مطرب المهرجانات مجدي شطة أمام جنايات القاهرة.. وجنح الشيخ زايد تحاكم عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الهيروين بشبرا الخيمة

مشاكل الساحل الشمالي عرض مستمر.. حبس مجدي شطة بسبب قضية الشقة.. أحمد حجازي يتشاجر مع سائح.. وحادث الملهى الليلي «الأبرز»

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

المزيد

انفوجراف

آرسنال يتفوق تاريخيا على مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية