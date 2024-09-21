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حوادث

النيابة تستمع لأقوال والدة فتاة اتهمت خالها بالتعدي عليها جنسيا بمدينة نصر

اغتصاب فتاة، فيتو
اغتصاب فتاة، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال والدة فتاة اتهمت شقيقها بالتعدي جنسيا علي ابنتها أكثر من مرة أثناء إقامتها وابنتها طرفه. 

وقالت والدة الفتاة إنها لم تعلم بما حدث بين ابنتها وأخوها إلا بعد عام من خروج زوجها من السجن.

وأضافت والدة الفتاة أن ابنتها انتظرت حتي خرج والدها من السجن، وأبلغت جدتها بما فعله خالها بها، والتي قالت لها: "أخوكي داس علي شرف بنتك ومارس معاها العلاقة المحرمة".

وأشارت إلي أنها توجهت إلي قسم شرطة مدينة نصر، وأبلغت عن شقيقها وما فعله بابنتها.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، تتهم خالها بالتعدي جنسيا عليها أثناء إقامتها لديه بمنطقة مدينة نصر.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة ووالدتها انتقلتا حديثا للعيش رفقة خالها وجدتها بعد سجن والدها في محافظة المنوفية، ثم بدأ المتهم ممارسة الأفعال المخلة مع الفتاة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل صلة القرابة، ثم اعتدى على الفتاة أكثر من مرة أثناء نومها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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