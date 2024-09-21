بعد توجيهات الرئيس بمراجعة أوجه الإنفاق، 400 مليون جنيه فاتورة الميدالية في أولمبياد باريس

أولمبياد باريس، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن المراجعة القانونية الدقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

واكتفت بعثة مصر في أولمبياد باريس، بحصد 3 ميداليات خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث توج أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث وسارة سمير بفضية رفع الأثقال ومحمد السيد ببرونزية السلاح، في المقابل أنفقت البعثة أكثر من مليار و250 مليون جنيه، لتصبح تكلفة الميدالية الواحدة أكثر من 400 مليون.

بعثة مصر تحصد أقل من ثلث توقعات المسئولين

ولاقت بعثة مصر انتقادات بسبب تراجع النتائج بشكل كبير مقارنة بوعود المسئولين بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية توقعاتهم بحصد ما بين 8 و11 ميدالية قبل انطلاق أولمبياد باريس، ليفاجأ الشارع المصري بالاكتفاء بحصد 3 ميداليات أي أقل من ثلث التوقعات.

2 % نسبة نجاح مصر في أولمبياد باريس

وشاركت مصر في دورة الألعاب الأولمبية بأكبر بعثة في تاريخها وضمت 164 لاعبا ولاعبة، منهم 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 احتياطيا في 22 رياضة، وكان ترتيب مصر في الأولمبياد في المركز 52 بعدما حصلت على 3 ميداليات بنسبة نجاح 2% فقط.

بعثة مصر في أولمبياد باريس

مصر الخامس أفريقيا والثالث عربيا في أولمبياد باريس

وتراجع ترتيب مصر عربيا وأفريقيا، حيث احتلت مصر المركز الخامس أفريقيا، بعد كينيا التي تصدرت القارة السمراء، ثم الجزائر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، وجميعهم شاركوا ببعثات أقل كثيرا في العدد من مصر، كما احتلت مصر المركز الثالث مكرر عربيا بعد البحرين التي حصدت ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية، ثم الجزائر بذهبيتين وبرونزية، وفي المركز الثالث مصر وتونس بذهبية وفضية وبرونزية، وهو ما يعد تراجعا كبيرا لمصر التي دائما ما كانت تنافس على الصدارة عربيا وأفريقيا في الأولمبياد، وآخرها طوكيو حيث احتلت المركز الثاني عربيا خلف قطر في أولمبياد طوكيو.

خروج 19 اتحاد و3 ميداليات بـ 1.2 مليار جنيه

ما يجعل نتائج مصر في أولمبياد باريس كارثية، كان خروج 19 اتحاد رياضي من أصل 22 بدون أي ميداليات، واكتفاء 3 اتحادات أخرى هي الخماسي الحديث ورفع الأثقال والسلاح بميدالية لكل منهم، رغم إنفاق 1.2 مليار جنيه على إعداد تلك الاتحادات للأولمبياد خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصبح تكلفة الميدالية الواحدة تقارب 400 مليون جنيه.

وكان وزير الشباب والرياضة، أعلن أن الدولة قدمت الدعم المالي والفني اللازم لكل اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وأنها أنفقت مليارا و250 مليون جنيه لدعم الاتحادات الأولمبية من أجل دعم اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب.

وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم تم إنفاقه على إعداد اللاعبين وتجهيزهم للأولمبياد، ما بين معسكرات خارجية، ومدربين مصريين وأجانب، وغيرها، بعيدا عن تكلفة السفر والإقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو المبلغ الذي يزيد بنحو 777 مليون جنيه عن ميزانية البعثة الأوليمبية المصرية التي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020.

السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدوره أولمبياد باريس 2024، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

السيسي يوجه بمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية

ووجه الرئيس السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي أثرت على سمعة الرياضة المصرية

كما وجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلًا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

السيسي يوجه بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضًا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.



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