السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد توجيهات الرئيس، هل يعود بند الـ 8 سنوات لتعديلات قانون الرياضة؟

مناقشات تعديل قانون
مناقشات تعديل قانون الرياضة،فيتو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع  تعديلات قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله في دور الانعقاد الخامس والأخير الشهر المقبل.

وكشفت مصادر داخل الوزارة أن توجيهات الرئيس السيسي بمحاسبة الاتحادات التي حققت نتائج سلبية في أولمبياد باريس، قد يعيد بند الـ 8 سنوات إلى تعديلات قانون الرياضة، وعدم السماح لأي مرشح بخوض أكثر من دورتين متواصلتين، بالإضافة لحرمان أي مسئول تهرب من التجنيد من الترشح، إلى جانب استبعاد كل من فشل في المرحلة الماضية.

كما تتضمن التعديلات استبعاد أي مسئول تخطى سن الـ70 عامًا من العمل التطوعي والترشح على أي منصب خلال الدورة الانتخابية المقبلة، بهدف ضخ دماء جديدة وخلق كوادر إدارية في الوسط الرياضي.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن المراجعة القانونية الدقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

بيان الرئيس السيسي أنهى حالة التباهي لمسئولي الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، بالمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، وهي البعثة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا، ليؤكد رئيس الجمهورية أن الأفضل هو تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، وتقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة.

وقرر وزير الشباب والرياضة فور عودته من نيجيريا بدعوة لجنة التخطيط في الوزارة واللجنة الأولمبية لتغيير خطط الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية 2028، بدلا من الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاعتماد على اللاعبين المتنافسين على المراكز الأولى أو اللاعبين الواعدين.

السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدوره أولمبياد باريس 2024، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

السيسي يوجه بمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية

ووجه الرئيس السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي أثرت على سمعة الرياضة المصرية

كما وجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلًا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

السيسي يوجه بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضًا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.

بعد تكليفات السيسي، رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولوياتنا

السيسي يوجه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

قانون الرياضة تعديلات قانون الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف صبحي اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة اولمبياد باريس

مواد متعلقة

بينها الاستثمار الرياضي والتحكيم.. مستجدات تعديل قانون الرياضة بمجلس النواب

بعد تكليفات السيسي، رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولوياتنا

الأكثر قراءة

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

شاهد، تيفو جماهير الأهلي بمباراة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

ads

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية