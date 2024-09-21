السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على بورنموث بثلاثية في الشوط الأول (صور)

لويس دياز
لويس دياز

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق ليفربول على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز هدفين لـ ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 27 و29، فيما سجل الهدف الثالث داروين نونيز في الدقيقة 38.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

في خط الهجوم: داروين نونيز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول 

وجاء تشكيل بورنموث كالتالي:"

The AFC Bournemouth team v Liverpool: Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook (C), Evanilson, Christie, Tavernier, Kluivert, J. Araujo, Semenyo, Zabarnyi.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وخسر ليفربول مباراته في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، في حين أن بورنموث لديه 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز ليفربول على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سان سيرو" الثلاثاء الماضي.

الدوري الإنجليزي، لويس دياز يسجل هدفين لليفربول في شباك بورنموث

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبورنموث بعد مرور 15 دقيقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول نادي ليفربول ليفربول وبورنموث بورنموث الدوري الانجليزي محمد صلاح

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

الزمالك يظهر بزي خاص أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

الدوري الإنجليزي، لويس دياز يسجل هدفين لليفربول في شباك بورنموث

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبورنموث بعد مرور 15 دقيقة

تشيلسي يضرب شباك وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وشلبي قبل مباراة السوبر الإفريقي

قرار عاجل من كاف للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

جوميز: لدينا بعض المشاكل وأثق بلاعبي الزمالك في مباراة السوبر

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

من القبض عليه حتى إخلاء سبيله.. محطات في قضية صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية