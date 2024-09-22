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اقتصاد

مؤشر الذهب العالمي يواصل التألق، سعر الأونصة يتخطى 2600 دولار

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي، ارتفع مؤشر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخيا جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

اقرأ التالى: ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

مؤشر الذهب العالمى - فيتو 

 

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي  بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

كما سجل  سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2621 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو 

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