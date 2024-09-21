ليفربول يواصل تقدمه على بورنموث بثلاثية بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق ليفربول على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز هدفين لـ ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 27 و29، فيما سجل الهدف الثالث داروين نونيز في الدقيقة 38.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

في خط الهجوم: داروين نونيز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

وجاء تشكيل بورنموث كالتالي:"

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وخسر ليفربول مباراته في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، في حين أن بورنموث لديه 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز ليفربول على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سان سيرو" الثلاثاء الماضي.