زي النهاردة، أمريكا تعلن تحرير العبيد نهائيا بعد سنوات طويلة من الرعب والمهانة

في مثل هذا اليوم من عام 1862، أعلن الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون تحرير العبيد في الولايات المتحدة وذلك منذ اتضحت ملامح الحرب الأهلية الأمريكية، واستطاع جيش الاتحاد هزيمة جيش الانفصاليين في موقعة بيا ريدج بأركنساس.

قصة الحرب الأهلية الأمريكية

الحرب الأهلية الأمريكية، هي صراعات داخلية حدثت داخل الولايات المتحدة في الفترة من عام 1861 إلى 1865، واجه فيها الاتحاد (الولايات المتحدة) الانفصاليين في إحدى عشر ولاية جنوبية مجتمعة معا لتكون الولايات الكونفدرالية الأمريكية، وفاز الاتحاد بهذه الحرب التي ما زالت تعدّ الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

كانت 7 ولايات من بين 34 ولاية أمريكية قد أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة وتشكيل الولايات الكونفدرالية بسبب رفضها إلغاء العبودية.

هجوم الانفصاليين على ولايات الجنوب الأمريكية

واندلعت الحرب في 12 أبريل 1861 عندما هاجم الانفصاليون حصون الولايات المتحدة، ومنها حصن سمتر في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية وتوسعت الكونفدرالية لتشمل إحدى عشرة ولاية إضافية وطالبت بولايتين حدوديتين (كنتاكي وميزوري)، وانضمت الأراضي الهندية والأجزاء الجنوبية من الأراضي الغربية لأريزونا ونيو مكسيكو واندرجت تحت الكونفدرالية لتصبح أريزونا الكونفدرالية.

ولم تعترف حكومة الولايات المتحدة دبلوماسيا بالكونفدرالية، كما لم يعترف بها من قبل أي دولة أجنبية على الرغم من اعتراف بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا بأنها قوة محاربة، لتنتهي الحرب باستسلام جميع الجيوش الانفصالية وحل الحكومة الكونفدرالية.

واستمرت الحرب الأهلية أربع سنوات من القتال العنيف، وخلفت نحو 750 ألف قتيل، وما زالت حتى الآن النسبة الأعلى في مقتل جنود أمريكيين طوال تاريخ البلاد، كما دمرت الحرب أجزاء كبيرة من البنى التحتية في الجنوب.

وانهارت الكونفدرالية وتحرر 4 ملايين من العبيد بعد إعلان لينكولن تحريرهم، وتلا الحرب عصر إعادة الإعمار (1863-1877)، مع عملية استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الحكومة الوطنية، ومنح الحقوق المدنية للعبيد المحررين في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن العبودية، حُرمت تمامًا في مثل هذا اليوم من عام 1865 بالولايات المتحدة بعد أن تسببت القضية في تقسيم الأمّة وإشعال الحرب الأهلية.

والعبودية أو الرِّقُّ مصطلح يُشير إلى امتلاك إنسان لإنسان آخر، ويطلق على المالك اسم السَّيِّد وعلى المملوك اسم العَبْد والجمع عَبِيد أو عِبَاد أو الأَمَة والجمع إماء أو الرقيق والجمع أَرِقَّاء.