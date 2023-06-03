محمد على كلاي، أسطورة حاربته أمريكا لتحرره من أسماء العبيد، وهذه حيلة سمير صبري لمقابلته

محمد على كلاى هو أسطورة الملاكمة في العالم، لقب برياضى القرن، عشقه الملايين وتابعوه كأشهر رياضى في العالم، امتلك شعبية كبيرة، توج بطلا للعالم وهو فى الثانية والعشرين، سجل خلال رحلته 100 فوز منها 15 مباراة بالضربة القاضية، الذى رحل فى مثل هذا اليوم 3 يونيو عام 2016.



ولد كاسيوس مارسيلوس جونيور الشهير بـ محمد على كلاى عام 1942فى ولاية كنتاكى الأمريكية لأسرة مسيحية، واختار ممارسة الملاكمة بعد أن أعجب بشكل الملاكمين فى البرنامج التليفزيونى الأمريكى "أبطال الغد" وكان عمره 12 عاما فتحمس للعبة وقام بتدريبه المدرب فريد ستونر فشارك فى الملاكمة للهواة ضد رونى أوكيف وفاز عليه، وكانت البداية.

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تحررت من أسماء العبيد

عن تغيير اسمه قال محمد على كلاي: لقد خلصني هذا الاسم من هوية أعطيت لأسرتي من قبل أسياد للعبيد، لم اختره يوما ولا أريده، فأنا محمد علي، وبالرغم من التصاق هذا الاسم بذاكرة الناس إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية رفضت بالإجماع استخدامه، وقد واجهت الكثير من التحديات الصعبة نتيجة لذلك، لكن كان هناك إرادة قوية على مواصلة رحلتي مع الإسلام.

الاسطورة محمد على كلاى

كان أول ظهور احترافى لكلاى عام 1960 حيث فاز على تونى هونساكر، ومثل بلاده فى أولمبياد روما وفاز بجائزة القفاز الذهبى وكان عمره 18 عاما وحصل على الميدالية الذهبية.



فى عام 1964 فاز بلقب أصغر بطل ملاكم فى العالم بعد فوزه على بطل العالم ليستون، واحتفظ باللقب حتى عام 1967.

فقد اللقب بسبب اعتناقه الاسلام

فقد كلاى اللقب حين رفض التوجه لخوض حرب فيتنام مع الجيش الأمريكى باعتباره مواطنا أمريكيا وجاء رفضه انطلاقا من تعارض العدوان يتعارض مع الدين الاسلامى الذى اعتنقه، ولأنها ليست في سبيل الله والوطن ولأن الفيتناميين لم يلقبوه بالزنجى الصفة التي كان يكرهها، فكان جزاؤه السجن 5 سنوات وسحب اللقب ومنع من الملاكمة.

كلاى فى لقائه بحسين ملك الاردن

تعليقا على هذا الحكم قال محمد على كلاى:كل ما فى الأمر هو أننى رفضت أن أذهب لأقتل الأبرياء فى فيتنام بعد إشهار إسلامى فقام الاتحاد العالمى للملاكمة بحرمانى من اللعب وانتزاع اللقب منى وتنصيب إيرنى تريل بطلا للعالم.. لكنى لست غاضبا فأنا مسلم وليس من الإسلام فى شيء قتل الأبرياء فى أي مكان فى العالم، والمسلمون الحقيقيون يعرفون أن العنف الوحشى الذى يمارسه من يسمون بالجهاديون يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف.

الفوز بالضربة القاضية

عاد إلى الملاكمة بعد الإعفاء عنه عام 1971 ليخسر فى مباراة سميت بـ"نزل القرن" أمام جو فريزر، واستعاد اللقب عام 1974 بعد فوزه على جورج فورمان بالضربة القاضية، وكانت الجائزة خمسة ملايين جنيه استرلينى، ثم عاد وخسر اللقب عام 1978 أمام ليون سبيدنكس واستعاده بعد ذلك بشهور، واعتزل الملاكمة 1981.

وقال: عموما لن افتقد الملاكمة لكن الملاكمة هي التي ستفتقدني، وفى ١٩٩٩ توج بلقب رياضى القرن وأشهر اسم رياضى في التاريخ.

اسلام محمد على كلاى

بدأ اتجاهه إلى الإسلام وهو فى قمة مجده وكان عمره 22 عاما،حين اصطحبه احد أصدقائه المسلمين ـ المفكر مالكوم إكس ـ إلى المسجد واستمع الى حديث هناك وفى هذا يحكى كلاي فى مذكراته ويقول:هدانى الله ونور بصيرتى إذ وجدت فى الإسلام دينا يحقق السعادة للبشر جميعًا، ففيه الناس سواسية ولا تمييز بين لون وجنس والكل متساو أمام الله، كان أول مرة أسمع فيه أن الله واحد عام 1964 فى مسجد مع صديق فى ولاية فلوريدا الأمريكية، وأن محمد آخر الأنبياء، وأن القرآن هو الوحى الكامل الذى حافظ على ذاته وكان ذلك جديدا بالنسبة لى، وأن الله جعلنى بفضله أفضل رياضى وأشهر إنسان فى العالم،

لقاء عبد الناصر اثناء زيارة كلاى لمصر

زار محمد على كلاى مصر عام 1964 لمدة خمسة عشر يوما، واستقبله الرئيس جمال عبد الناصر، وقام كلاى بزيارة الأهرامات والأماكن الأثرية الإسلامية وصلى فى مسجد السلطان حسن وهو يقول بأعلى صوته " الله أكبر وزار السد العالى والاقصر واسوان.

وقال الفنان سمير صبري:تعليقا على هذه الزيارة: "محمد علي كلاي كان يزور مصر لأول مرة، وكان ممنوع التحدث إليه ومنع اقتراب الصحافة أو الإعلام منه، ونزل في فندق هيلتون النيل القديم، وذهبت للفندق الذي يقيم به، ودخلت الفندق وواحد من الجارسونات صاحبي لبست ملابسه وحطيت فوطة على يدي، وطلعت الدور العاشر فخبطت على الباب فتح لى أخوه وقلت له أنا اسمي محمد علي زي اسم البطل العالمي ونفسي أخد صورة معاه فسمح لي بالدخول، فلقيت محمد علي البطل نايم في البلكونة واتكلمت معاه فلقيته مبسوط أوي، ،وفجأة سمعنا آذان العصر، فقلت له معذرة لازم اصلى العصر، فقال لى أصلى معاك،وبدأنا نتوضأ وهو يقلدنى وصليت بيه امام، وكان سعيدا جدا وكنت الوحيد الذى سجل حوارا مع محمد على كلاى.



أصيب محمد على كلاى بالشلل الرعاش " مرض باركنسون " وتدهورت حالته الصحية حتى رحل في مثل هذا اليوم عام 2016 عن عمر 74 عاما، وخرجت جنازته مهيبة حضرها كبار الشخصيات الرياضية فى العالم، وحضرها أبطال الملاكمة مرتديين القفازات تعبيرا عن حبهم له، وهتف المشيعيون "علي علي".



ترامب يحاول العفو عن كلاى

حين تولى دونالد ترامب السلطة في أمريكا اعلن عن نيته العفو عن محمد على كلاى الذى اقيل لرفضه الانضمام الى الجيش الامريكى في حرب فيتنام، وردت عائلة كلاى انه ليس ضروريا الاعفاء لأن المحكمة الأمريكية العليا نقضت الحكم عام 1971 ولم يعد هناك حكم أصلا حتى يستوجب الإعفاء".



أصدر كتاب "روح الفراشة.. تأملات في سيرة حياة"، عن سيرة الملاكم الأسطورة محمد علي كلاي منذ كان طفلا فقيرا في مدينة لويفيل حتى الشيخوخة .