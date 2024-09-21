نشرة أخبار مصر، انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم، تسليم الكتب المدرسية خلال أسبوع، ضحيتان جديدتان لـ التيجاني، وزير الخارجية: قضية المياه حياة أو موت

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:



وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر، وقضية المياه حياة أو موت، وخسائرنا بسبب انخفاض عائدات القناة 6 مليارات دولار

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: تقسيم السودان خط أحمر، والمياه قضية حياة أو موت.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات لقناة الشرق السعودية أن "هناك كارثة إنسانية في السودان"، وأن "الاهتمام الغربي ضعيف للغاية" بهذه المسألة، مؤكدا أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".

وحول أزمة "سد النهضة "الإثيوبي، شدد على أن القاهرة متمسكة بـ"حقوقها المائية" في نهر النيل، و"لا تفريط فيها ولا تهاون"، كما وصف المياه بأنها "قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر".

وأشار عبد العاطي إلى أن "مصر أكبر طرف متضرر من عدم الاستقرار في البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن "الخزانة المصرية تخسر 600 مليون دولار شهريًا، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، و6 مليارات دولار هي إجمالي الخسائر".

جرس الحصة ضرب، انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم

ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم السبت في 12 محافظة، وهي: "الجيزة، والإسماعيلية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء".

بينما تنتظم الدراسة غدا الأحد في مدارس: الإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح، والقاهرة.

التعليم: تسليم الكتب خلال الأسبوع الأول من الدراسة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع مديري المديريات التعليمية والمدارس، بشأن تسليم الكتب الدراسية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

تزامنا مع بدء الدراسة، ارتفاع جديد في أسعار البيض

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 177 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 160 جنيهًا و190 جنيهًا.

انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية ذات "الفترتين" اليوم

تستقبل المعاهد الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، اليوم السبت، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية غدًا الأحد.

غدا آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتسجيل في تقليل الاغتراب

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من أمس الجمعة الموافق 20 /9/ 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 /9/ 2024، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

أقر القضاء التونسي الحكم الابتدائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عقود اللوبيينج".

حكيم زياش ينتفض ضد جيش الكيان الصهيوني ويؤكد: فلسطين حرة

أعرب نجم المنتخب المغربي لكرة القدم ولاعب نادي غلطة سراي التركي حكيم زياش، عن غضبه العارم واستنكاره الشديد للأعمال الإجرامية لجيش الكيان الصهيوني بعد انتشار فيديو يوثق جنود إسرائيليين وهم ينكلون بجثث شهداء فلسطينيين في بلدة قباطية بجنين.

بينهم أطفال ونساء، استشهاد 44 فلسطينيا في قصف إسرائيلي بغزة

استشهد 44 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح أمس الجمعة.

وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

توفيت والدة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد أزمة صحية مؤخرًا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

سر إشارة رونالدو لنجله بالرقم 3 بعد هدفه في مباراة الاتفاق (فيديو)

فاز فريق النصر السعودي على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد.

سجل رونالدو هدف النصر الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وعقب تسجيل رونالدو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يشير لنجله بالثلاثة.

وأكدت الصحف السعودية أن رونالدو أشار بالثلاثة نسبة إلى إحراز نجله هدفين مع النصر في مسابقة الـ15 عاما أمام القادسية، وهو أحرز هدف الاتفاق في مباراة أمس الجمعة.

تحرش بهما أثناء دروس دينية، أقوال ضحيتين جديدتين لـ صلاح التيجاني أمام النيابة

حضرت ضحيتان جديدتان لسرايا النيابة أثناء التحقيق مع التيجاني بتهمة التحرش بالمهندسة المعمارية “خديجة خ.”، واتهمتا التيجاني بالتحرش بهما أثناء دروس دينية.

واستمعت النيابة لأقوال الضحيتين الجديدتين حول كيفية تعرضهما للتحرش من صلاح التيجاني، وقالت كل منهما إنها كانت تتردد عليه في الزاوية التيجانية في إمبابة لحضور دروس دينية، وأنه كان يتحرش بهما خلال حضورهما أو من خلال المحادثات "الشات" بينهما.

بالأسماء، استشهاد 2 من قياديي حزب الله و11 عنصرا

استهدفت إسرائيل قياديا كبيرا في جماعة حزب الله وأعضاء آخرين في الجماعة اللبنانية خلال غارة جوية على بيروت أمس الجمعة، وتوعدت بمواصلة حملة عسكرية جديدة.

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في جنيف، دومينيك بورجون، إن نحو 282 مليون شخص حول العالم "يواجهون الجوع الحاد".

هل يحق للمواطنين المشاركة في أعمال مجلس النواب؟

منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لأي مواطن المشاركة في أعمال المجلس من خلال المقترحات والشكاوى.

أبرزها الأهلي وجورماهيا، مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 21-9-2024، إقامة عدد هائل من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.

اليوم، تعديل مواعيد مترو الخط الثالث دعما لمشجعي الأهلي أمام جورماهيا الكيني

قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو التسهيل على جمهور النادي الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إياب دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، من خلال تقليل زمن التقاطر وتقديم خدمات خاصة للمشجعين.

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وشلبي قبل مباراة السوبر الإفريقي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الأبيض، خلال مواجهة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.