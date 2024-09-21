الزمالك يظهر بزي خاص أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سيظهر بزي خاص في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

وكانت جماهير الزمالك انتقدت بشدة الزي الجديد للفريق، والذي ظهر في مباراتي الشرطة الكيني، وهو قميص باللون اللبني والذي لا يعبر نهائيا عن هوية القلعة البيضاء.

كما أن تيشرت الزمالك من إصدار شركة ملابس جديدة تعاقد معها الأبيض مطلع الموسم الحالي، ولكن انهالت الانتقادات على قميص الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني، خاصة أنه تصميم قديم ويشبه قمصان المصري البورسعيدي وغزل المحلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن القميص الذي ارتداه الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني كان مؤقتا فقط ، ولن يخوض به مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف المصدر أن الطاقم الذي سيخوض به الزمالك مباراة السوبر الأفريقي سيكون مصمم لمباراة السوبر الإفريقي.

وتسلم مسؤولو نادي الزمالك الزي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي التي سيخوضها الأبيض أمام الأهلي يوم.

وحصل مسؤولو الزمالك على زي خاص بالسوبر وهو عبارة عن طاقمين أحدهما باللون الأبيض والثاني باللون الأسود الكامل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يظهر بالزي الأسود الكامل في مباراة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.