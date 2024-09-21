السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يظهر بزي خاص أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سيظهر بزي خاص في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

وكانت جماهير الزمالك انتقدت بشدة الزي الجديد للفريق، والذي ظهر في مباراتي الشرطة الكيني، وهو قميص باللون اللبني والذي لا يعبر نهائيا عن هوية القلعة البيضاء.

كما أن تيشرت الزمالك من إصدار شركة ملابس جديدة تعاقد معها الأبيض مطلع الموسم الحالي، ولكن انهالت الانتقادات على قميص الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني، خاصة أنه تصميم قديم ويشبه قمصان المصري البورسعيدي وغزل المحلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن القميص الذي ارتداه الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني كان مؤقتا فقط ، ولن يخوض به مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف المصدر أن الطاقم الذي سيخوض به الزمالك مباراة السوبر الأفريقي سيكون مصمم لمباراة السوبر الإفريقي.

وتسلم مسؤولو نادي الزمالك الزي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي التي سيخوضها الأبيض أمام الأهلي يوم.

وحصل مسؤولو الزمالك على زي خاص بالسوبر وهو عبارة عن طاقمين أحدهما باللون الأبيض والثاني باللون الأسود الكامل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يظهر بالزي الأسود الكامل في مباراة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية. 

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبورنموث بعد مرور 15 دقيقة

تشيلسي يضرب شباك وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الأهلى والزمالك تيشرت الزمالك في السوبر الإفريقي اخبار الزمالك السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، لويس دياز يسجل هدفين لليفربول في شباك بورنموث

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبورنموث بعد مرور 15 دقيقة

تشيلسي يضرب شباك وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وشلبي قبل مباراة السوبر الإفريقي

قرار عاجل من كاف للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

جوميز: لدينا بعض المشاكل وأثق بلاعبي الزمالك في مباراة السوبر

ميشالاك يدعم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية باستاد القاهرة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

زوج الخالة يستدرج طالبة الثانوية ويغتصبها في شقة بجمصة وأجهزة الأمن تقبض عليه

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

من القبض عليه حتى إخلاء سبيله.. محطات في قضية صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية