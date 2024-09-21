البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة رفقة بالصالحية بالشرقية

دشن اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها، في حضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

قداسة البابا يرحب بالحضور

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمحافظ الشرقية والحضور الذين شاركوا في حفل التدشين موجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمجهوداته وإنجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.

تواجد المسجد بجوار الكنيسة يولد المحبة

أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هي الوطن الذي لم ينقسم ولم يندمج ومصر منصورة دائما بتكاتف أبناء شعبها مسلميه ومسيحييه ، ونشكر الله أن مصر آمنه مستقرة ونرى حالة محبة بين أبنائها فتواجد المسجد بجوار الكنيسة يولد المحبة ويعزز الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن العزيز فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.

المهندس حازم الأشموني

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة دور العبادة كونها مكانًا لممارسة الشعائر الدينية ولما تمثله من قيمة روحية للمواطنين فهي تعد منابر للتنوير والتثقيف وبناء شخصية الإنسان لتقدم للمجتمع فردًا صالحًا قادرًا على البناء والتعمير.

دور العبادة تقدم رسالة سامية

ولديه أيضا القدرة على المشاركة في صنع مستقبل وطنه والدفاع عنه.وأضاف المحافظ أن دور العبادة تقدم رسالة سامية للمجتمع فهي مكان يتعلم فيه الناس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن والمواطنة، قائلًا كلنا مسلمين ومسيحيين شركاء على أرض هذا الوطن وتجمعنا مصلحة واحدة هي إعلاء شأن البلاد.

المحافظ يهنئ البابا بالافتتاح

وجه محافظ الشرقية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللحضور بمناسبة تدشين كنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة والتى تعد منبرا لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تبني منهج الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

تبادل الهدايا التذكارية

و تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا لدور كل منهما في خدمة الوطن والمواطنين.كما حرص قداسة البابا على تكريم الحضور بإهدائهم هدايا تذكاريًا بمناسبة تدشين الكنيسة متمنيًا أن تسود المحبة بين الجميع قائلًا أن كل الفضائل تنتهي على الأرض أما المحبة فتصل إلى السماء.

حضور الاحتفالية اليوم

حضر الإحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد من الأساقفه والآباء الكهنة واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة،

رئيس جهاز الصالحية الجديدة

وحضر أيضا المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة،والدكتور وديع انطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ