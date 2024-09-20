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رياضة

ميشالاك يدعم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية باستاد القاهرة

ميشالاك،فيتو
ميشالاك،فيتو

حرص البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة فريقه في مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وحرص أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق في مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

 

ويسعى الزمالك لحسم تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بتحقيق أي تعادل أو تكرار فوزه على الشرطة الكيني. 

الزمالك بالزي اللبني أمام الشرطة الكيني 

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت يرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.


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