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رياضة

شاهد، جماهير الأهلي في إستاد القاهرة قبل ساعات من مباراة جورماهيا

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

الأهلي، بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى استاد القاهرة الدولي لمؤازرة المارد الأحمر أمام  فريق جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت. 

كما تستعد جماهير القلعة الحمراء في الاحتفال مع لاعبي الفريق ببطولة الدوري بعدما تلقى الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وإعلان التشكيل الرسمي. 

ويواجه النادي الأهلي فريق جورماهيا الكيني اليوم السبت في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

فيما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قائمة الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني اليوم السبت في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.  

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام أبو علي.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

 

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