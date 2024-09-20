الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني بـ دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدًا.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو على الاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين، قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة قوية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران فني وبدني منفرد.

شارك بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, لخوض مباراة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

وغاب تاو عن مران أمس للإصابة العضلية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، غدا السبت.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب خوض مرانه الرئيسي الليلة على ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.