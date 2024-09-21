السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البابا تواضروس: مصر دائما منصورة بتكاتف أبناء شعبها

تدشين كنيسة القديسة
تدشين كنيسة القديسة رفقة واولادها الخمسة،فيتو

دشن اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها، في حضورالمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

البابا تواضروس يطمئن على الأوضاع في لبنان بعد الانفجار الإلكتروني

حفل تدشين كنيسة القديسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمحافظ الشرقية وجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين موجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لمجهوداته وإنجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

تدشين كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة،فيتو

أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هي الوطن الذي لم ينقسم ولم يندمج ومصر منصورة دائما بتكاتف أبناء شعبها مسلميه ومسيحييه، ونشكر الله أن مصر آمنه مستقرة ونرى حالة محبة بين أبنائها فتواجد المسجد بجوار الكنيسة يولد المحبة ويعزز الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن  العزيز فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.

تدشين كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة،فيتو1

محافظ الشرقية: الدولهة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطويرورفع كفاءة دورالعبادة

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدوله تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة دور العباده كونها مكانًا لممارسة الشعائر الدينية ولما تمثله من قيمه روحيه للمواطنين فهي تعد منابر للتنوير والتثقيف وبناء شخصية الإنسان لتقدم للمجتمع فردًا صالحًا قادرًا على البناء والتعمير ولديه القدرة على المشاركة في صنع مستقبل وطنه والدفاع عنه.

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو

وأضاف المحافظ أن دور العبادة تقدم رسالة ساميه للمجتمع فهي مكان يتعلم فيه الناس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن والمواطنه، قائلًا كلنا مسلمين ومسيحيين شركاء على أرض هذا الوطن وتجمعنا مصلحه واحدة هي إعلاء شأن البلاد..

 كنيسة القديسة رفقه وأولادها الخمسة..تعد منبراُ لنشررسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين 

وجه محافظ الشرقية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللحضوربمناسبة تدشين كنيسة القديسة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة والتى تعد منبراُ لنشررسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تبني منهج الحواروالتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو1

هذا وقد تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا لدور كل منهما في خدمة الوطن والمواطنين.

كما حرص قداسة البابا على تكريم الحضور بإهدائهم هدايا تذكاريًا بمناسبة تدشين الكنيسة متمنيًا أن تسود المحبة بين الجميع قائلًا أن كل الفضائل تنتهي على الأرض أما المحبه فتصل إلى السماء.

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو1
تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو2

الأنبا مقارأسقف فاقوس والعاشر من رمضان

حضرالإحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد من الأساقفه والآباء الكهنة واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام  ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة،والدكتور وديع انطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البابا تواضروس الثاني كنيسة القديسة الشهيدة واولادها الخمسة بالصالحية الجديدة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

إزالة 8 مقابر مخالفة بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية

آخرها صاحب المقام، أشهر 5 أفلام مصرية تحدثت عن الصوفية

أسبوع ساخن في البورصة المصرية.. كواليس تعاملات المستثمرين.. ثبات EGX أعلى 30 ألف نقطة.. وخبراء يكشفون السر وراء ارتفاع رأس المال السوقى

كرة اليد، قائمة الأهلي استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية

مبادرة بداية جديدة، قافلة طبية علاجية للمواطنين فى الغربية (صور)

العدد (631) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «التربية والتعليم» فى اختبار صعب مع دخول العام الدراسى الجديد

إصابة شخصين في حادث تصام بطريق الواحات - أكتوبر

انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحيرةً غدا

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

من القبض عليه حتى إخلاء سبيله.. محطات في قضية صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية