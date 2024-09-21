البابا تواضروس: مصر دائما منصورة بتكاتف أبناء شعبها

دشن اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها، في حضورالمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

حفل تدشين كنيسة القديسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمحافظ الشرقية وجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين موجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لمجهوداته وإنجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

تدشين كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة،فيتو

أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هي الوطن الذي لم ينقسم ولم يندمج ومصر منصورة دائما بتكاتف أبناء شعبها مسلميه ومسيحييه، ونشكر الله أن مصر آمنه مستقرة ونرى حالة محبة بين أبنائها فتواجد المسجد بجوار الكنيسة يولد المحبة ويعزز الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن العزيز فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.

تدشين كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة،فيتو1

محافظ الشرقية: الدولهة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطويرورفع كفاءة دورالعبادة

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدوله تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة دور العباده كونها مكانًا لممارسة الشعائر الدينية ولما تمثله من قيمه روحيه للمواطنين فهي تعد منابر للتنوير والتثقيف وبناء شخصية الإنسان لتقدم للمجتمع فردًا صالحًا قادرًا على البناء والتعمير ولديه القدرة على المشاركة في صنع مستقبل وطنه والدفاع عنه.

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو

وأضاف المحافظ أن دور العبادة تقدم رسالة ساميه للمجتمع فهي مكان يتعلم فيه الناس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن والمواطنه، قائلًا كلنا مسلمين ومسيحيين شركاء على أرض هذا الوطن وتجمعنا مصلحه واحدة هي إعلاء شأن البلاد..

كنيسة القديسة رفقه وأولادها الخمسة..تعد منبراُ لنشررسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين

وجه محافظ الشرقية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللحضوربمناسبة تدشين كنيسة القديسة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة والتى تعد منبراُ لنشررسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تبني منهج الحواروالتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو1

هذا وقد تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا لدور كل منهما في خدمة الوطن والمواطنين.

كما حرص قداسة البابا على تكريم الحضور بإهدائهم هدايا تذكاريًا بمناسبة تدشين الكنيسة متمنيًا أن تسود المحبة بين الجميع قائلًا أن كل الفضائل تنتهي على الأرض أما المحبه فتصل إلى السماء.

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو1

تبادل محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الثاني الدروع والهدايا التذكارية،فيتو2

الأنبا مقارأسقف فاقوس والعاشر من رمضان

حضرالإحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد من الأساقفه والآباء الكهنة واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة،والدكتور وديع انطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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