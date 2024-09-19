البابا تواضروس يطمئن على الأوضاع في لبنان بعد الانفجار الإلكتروني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدا من الرهبانية الأنطونية المارونية بلبنان، برئاسة الأب بشارة إيليا المدبر العام للرهبانية، والأب شربل بوعبود مدير المعهد الفني الأنطوني في بيروت ونقيب الأيقونغرافين في لبنان، والأب فرانسيس الجرماني أحد رهبان الرهبانية الأنطونية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني حدثهم عن الرهبنة القبطية، التي انتشرت منها الرهبنة للعالم كله، والأنظمة الرهبانية القبطية، وعن الكنيسة القبطية وتاريخها. كما اطمأن منهم إلى الأحوال بصفة عامة في لبنان البلد الشقيق.

تأتي زيارة وفد الرهبانية الأنطونية لقداسة البابا للتعارف ونوال البركة، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر التي شملت زيارات لعدد من الكنائس والأديرة إلى جانب بعض الأماكن الأثرية المصرية.