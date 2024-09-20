4 مليارات دولار قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال 6 شهور.. تركيا وإيطاليا أهم الدول المستوردة.. وهذه أبرز مطالب القطاع من الحكومة

تعتبر الصناعات الكمياوية احد اهم الصناعات المصرية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى ما قيمته 4 مليارات دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية والتي بلغت حوالي 20.4مليار دولار .

وياتى هذا طبقا لتقريرصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والذى اشار الى بدء تعافي قطاعاته وتحقيقها لمعدلات نمو إيجابية مقارنة بالفترة السابقة والتي شهدت صعوبات بسبب عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي ثم تطور الأمر لتوقف اهم المصانع عن الإنتاج بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي وكذا تأثر إنتاج صادرات معظم المصانع في قطاعات البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية نتيجة لعدم استقرار غازات التغذية فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية

تركيا تتصدر اهم الاسواق المستوردة

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية،ان صادرات القطاع بلغت لأكبر 10 دول ما قيمته 2.241 مليار دولار بمعدل نمو11%مقارنة بنفس الفترة لعام 2023 لتمثل 58%من إجمالي صادرات القطاع للعالم.

تنمية صادرات القطاع خلال الفترة من (2020-2024)

واوضح ان معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال الفترة من (2020-2024)وهو 8% ، لافتا الى من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي ما قيمته حوالي 8مليار دولار.

واشار الى أنه علي الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية بما قيمته 585 مليون دولار بنسبة انخفاض7% .

وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368.95مليون دولار يليها اسبانيا بقيمة صادرات بلغت 221.87مليون دولار ثم السعودية بقيمة صادرات بلغت 210.7مليون دولار تليها فرنسا بقيمة صادرات بلغت 206 مليون دولار ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 158.6 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 130.43مليون دولار.

ثم سلوفينيا بقيمة صادرات بلغت 119.3مليون دولار وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بقيمة صادرات بلغت 115.3 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54مليون دولار.

أوضح ابو المكارم أنه بناء علي استهداف المجلس لأسواق كلا من ليبيا، السعودية، المغرب بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين فقد حققت صادرات المجلس لليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية نحو 8% والمغرب 44%.

408 شركة مصدرة خلال النصف الاول

وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة للنصف الأول من عام 2024 عدد408 شركة مقابل 405 شركة خلال نفس الفترة من عام2023

حجم صادرات اهم 10شركات مصدرة لمنتجات القطاع

وبلغت صادرات اهم 10شركات مصدرة لمنتجات القطاع ما قيمته 1.753مليار دولار تمثل حوالي 45%من إجمالي صادرات القطاع

بنود صادرات الصناعات الكيماوية

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية ان معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية قد شهدت نموا إيجابيا نتيجة للإقبال الشديد من الأسواق الخارجية علي منتجات القطاع وأبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والاحبار والدهانات ومنتجات المطاط

العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة

ورصد ابو المكارم أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وتتمثل في توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحة ومعلنة لأسعار الطاقة فضلا عن تسهيل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.

التصديري للصناعات الكمياوية: تسيير 3 بعثات تجارية لأسواق تنزانيا وغانا وروسيا

وأكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكمياوية تسيير 3 بعثات تجارية خلال الفترة القادمة إلي كل من تنزانيا وغانا وروسيا حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا ثابتا مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية وهو مايوفر فرص لصادرات القطاع سواء كانت صناعات المغذية مثل الدهانات والبلاستيك والمواد اللاصقة والكيماويات الوسيطة اوالسلع النهائية والاستهلاكية كما يوفر القطاع الزراعي علي وجه الخصوص سوقا مهما للاسمدة لدعم إنتاج المحاصيل.

عدد الشركات المقترحة للبعثة

يذكر ان عدد الشركات المقترحة للبعثة يتراوح مابين 15-25 شركة والقطاعات المستهدفة للبعثة هي المنتجات الكيميائية المتنوعة، احبار والدهانات، منتجات اللدائن والبلاستيك، منتجات الأسمدة، منتجات المطاط، المنظفات، اامنتجات الزجاجية من أدوات المائدة.

وقال مجيد إنه نتيجة للنشاطات التي شهدها المجلس خلال الفترة من2020-2024فقد ارتفع معدل نمو عدد أعضاء المجلس من الشركات بنسبة ٣٠%.

تنظيم نحو 12بعثة تجارية للخارج

وأضاف انه خلال السنوات الأربع من2020حتي2024 تم تنظيم نحو 12بعثة تجارية للخارج و52 بعثة مشترين للسوق المصري و429لقاء ثنائي و61مشاركة في معارض دولية و53 مشاركة في مؤتمرات وندوات وعقد105ورشة عمل وتدريب.

وزير الاستثمار: إعلان برنامج جديد لدعم الصادرات

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن موعد اطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات

وأوضح الخطيب أن البند الثاني الهام من البرنامج هو رد الأعباء للمصدرين في مدة لا تزيد عن 3 أشهر.

واشار الى أنه عرض على رئيس الجمهورية برنامج دعم التصدير وطلب مزيد من الدعم لهذا البرنامج وكان هناك تفاعل إيجابي من الرئيس السيسي لتوفير مزيد من الدعم ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.