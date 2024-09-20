الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

الطفلة نارين جوران،
الطفلة نارين جوران، فيتو

أثارت موسوعة "ويكيبيديا"، حالة من الاستياء فى تركيا، بسبب تعريفها سكان قرية "تافشان تيبي" التركية، بعديمي الأخلاق والقتلة.

ويكيبيديا تصف سكان قرية تافشان تيبي بالقتلة 

ويظهر خلال البحث عن قرية "تافشان تيبي" التركية التابعة لمنطقة "باجلار" في ولاية "ديار بكر"، جنوب البلاد، أن موسوعة ويكيبيديا، تعتمد تعريفًا نابيًا لسكان القرية بأنهم عديمو الأخلاق وقتلة إضافة إلى ألفاظ نابية أخرى.

جريمة نارين سبب وصف سكان قرية تافشان تيبي بالقتلة

وكان اسم قرية " تافشان تيبي" برز منذ يوم 21 أغسطس الماضي، عندما أبلغت إحدى العائلات بها، عن اختفاء ابنتها التي تدعى نارين جوران.

ويكيبيديا تهاجم سكان تافشان تيبي، فيتو

بعدها باتت الطفلة صاحبة السنوات الثمانية، الأشهر في تركيا كلها بعد 19 يومًا من البحث الواسع عنها، قبل اكتشاف جثتها مقتولة ومخبأة في كيس مدفون على مقربة من القرية.

وربط مراقبون بين توصيف سكان القرية بالقتلة وباقي الألفاظ النابية الأخرى في ويكيبيديا، بجريمة مقتل الطفلة نارين التي تحظى قصتها بتعاطف واسع، يتصدره السياسيون والمشاهير ولاعبو كرة القدم والفنانون.

عطل تقني يضرب طائرة تقل وزيرين سويديين إلى تركيا

قطيع خنازير يداهم سكنا جامعيا في تركيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

ويكيبيديا تافشان تيبي ديار بكر تركيا نارين جوران

مواد متعلقة

تركيا تدين جريمة قتل متضامنة أمريكية برصاص الاحتلال وتتوعد بتقديم المتهمين للمحاكمة

قابلناهم بالطريقة التي يستحقونها، لحظة الاعتداء على جنديين أمريكيين في تركيا (فيديو)

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام الشرطة الكيني

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

ads

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

المزيد
الجريدة الرسمية