ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

أثارت موسوعة "ويكيبيديا"، حالة من الاستياء فى تركيا، بسبب تعريفها سكان قرية "تافشان تيبي" التركية، بعديمي الأخلاق والقتلة.

ويكيبيديا تصف سكان قرية تافشان تيبي بالقتلة

ويظهر خلال البحث عن قرية "تافشان تيبي" التركية التابعة لمنطقة "باجلار" في ولاية "ديار بكر"، جنوب البلاد، أن موسوعة ويكيبيديا، تعتمد تعريفًا نابيًا لسكان القرية بأنهم عديمو الأخلاق وقتلة إضافة إلى ألفاظ نابية أخرى.

جريمة نارين سبب وصف سكان قرية تافشان تيبي بالقتلة

وكان اسم قرية " تافشان تيبي" برز منذ يوم 21 أغسطس الماضي، عندما أبلغت إحدى العائلات بها، عن اختفاء ابنتها التي تدعى نارين جوران.

ويكيبيديا تهاجم سكان تافشان تيبي، فيتو

بعدها باتت الطفلة صاحبة السنوات الثمانية، الأشهر في تركيا كلها بعد 19 يومًا من البحث الواسع عنها، قبل اكتشاف جثتها مقتولة ومخبأة في كيس مدفون على مقربة من القرية.

وربط مراقبون بين توصيف سكان القرية بالقتلة وباقي الألفاظ النابية الأخرى في ويكيبيديا، بجريمة مقتل الطفلة نارين التي تحظى قصتها بتعاطف واسع، يتصدره السياسيون والمشاهير ولاعبو كرة القدم والفنانون.