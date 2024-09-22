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ثقافة وفنون

إيهاب فهمي: "برغم القانون" عمل مختلف وردود الأفعال أسعدتني

إيهاب فهمي، فيتو
إيهاب فهمي، فيتو

أعرب الفنان إيهاب فهمي عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل “برغم القانون” والذى يلعب خلاله شخصية محام مفصول من النقابة بسبب أعماله الخارجة.

وقال في تصريحات لفيتو إن العمل مختلف كثيرًا عن جميع الأعمال المعروضة في نفس التوقيت، مؤكدًا أن رد الفعل أسعده كثيره، ولم يتوقع أن ينال إعجاب كل هذه الفئات.

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي داخل مدينة بورسعيد لزوجة تستيقظ في أحد الأيام وتكتشف اختفاء زوجها ثم تبدو لها التفاصيل بأنه هرب قاصدًا وتاركًا لها طفلين.

 

وتبدأ الزوجة في رحلة البحث عن الزوج، وطوال هذه الرحلة تظهر لها الكثير من التفاصيل التي كانت مخفية عنها طوال 10 سنوات مدة زواجها من ذلك الرجل.

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