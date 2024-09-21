الفنان علي عبد الكريم يتألق في اليوم الوطني السعودي بأغنية "سيد يا مظلوم" (فيديو)

شارك الفنان السعودي علي عبد الكريم في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94 ، المقامة حاليا على مسرح عبادي الجوهر وسط تفاعل كبير من الحضور.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

وتألق الفنان علي عبد الكريم خلال حفله على مسرح عبادي الجوهر بأغنية سيد يا مظلوم وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وانطلق منذ قليل حفل النجمة آمال ماهر، بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94 تحت شعار كامل العدد.

حفل آمال ماهر في السعودية

وتألقت “آمال” خلال الحفل بإطلالة مبهرة حيث أنها ارتدت فستانا باللون الأخضر، وغنت أغنيتها الشهيرة اتقي ربنا فيا.

وقبيل انطلاق الحفل أعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع التذاكر لترفع آمال ماهر شعار الــ SOLD OUT.

ويأتي حفل آمال ماهر ضمن احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94.