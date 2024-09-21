البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

ينتهى فصل الصيف اليوم السبت ويبدأ فصل الخريف غدا ولمدة ثلاثة اشهر.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه فى 22سبتمبر تكون ذروة فصل الخريف فلكيا حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الارضية كما في الاعتدال الربيعي.



الاعتدال الخريفى

وقال تادرس إن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي،ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة.