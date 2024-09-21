السبت 21 سبتمبر 2024
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الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

طقس الخريف، فيتو
طقس الخريف، فيتو

ساعات قليلة وينتهى أصعب فصول العام فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فلكيا يوم الأحد  22 سبتمبر، حيث تأخذ  درجات الحرارة فى الانخفاض بدءا من الغد، لتنخفض بواقع من 4:5 درجة مئوية.

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا السبت 21-9-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 - 9 - 2024

طقس اول أسبوع خريف

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من الخريف، حيث من المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائلا للحرارة ليلا على اغلب الانحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول لموسم الخريف:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32:33

درجة الحرارة المحسوسة:34:35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35:36

درجة الحرارة المحسوسة:36:38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33:34

درجة الحرارة المحسوسة: 35:37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37:41

درجة الحرارة المحسوسة: 39:43


الظواهر الجوية


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الأحد المقبل بالتزامن مع أولى أيام الخريف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة يوم الاثنين على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.


سمات فصل الخريف


وقالت الارصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانا.


الأمطار والسيول

وأكدت الأرصاد الجوية أن من سمات فصل الخريف سقوط الأمطار والسيول، وفى ظل التغيرات المناخية فإن خريف هذا العام يشهد زيادة فى معدل سقوط الأمطار وخاصة  في حالات عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد وتحديدا فى السواحل الشمالية وجنوب البلاد.


فصل الخريف

يتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن   يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت أن أحيانا يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا لتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب فى سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد


فصل الخريف


و أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه فى 22 سبتمبر تكون  ذروة فصل الخريف فلكيا  حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الأرضية كما في الاعتدال الربيعي
الاعتدال الخريفي

وقال تادرس إن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي،ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة

 

 

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