انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحيرةً غدا

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة " غدًا الأحد ب ٨ مراكز بالمحافظة.

المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تضم ٨ إدارات

حيث تشمل المرحلة الثانية الإدارات التى لم تشارك فى المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من (٢٢: ٢٦ /٩ /٢٠٢٤) وهى إدارات ( دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - شبراخيت - غرب النوبارية - ادكو - الرحمانية - التحرير ) ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيره.



تقدم حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات مجانية

وتقوم الحملة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانًا بالإضافة إلى تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويأتي ذلك حرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع.



وأكد ايضا أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.



تقديم ندوات إعلامية بالحملة لرفع الوعي لدى المواطنين

كما أوضح الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية أنه سيتم تنفيذ العديد من الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة من خلال مسئولي الإعلام لتنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية، واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.