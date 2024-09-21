السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالبحيرةً غدا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية " مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة " غدًا الأحد ب ٨ مراكز بالمحافظة.

المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة  تضم ٨ إدارات 

حيث تشمل المرحلة الثانية الإدارات التى لم تشارك فى المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من (٢٢: ٢٦ /٩ /٢٠٢٤) وهى إدارات ( دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - شبراخيت - غرب النوبارية - ادكو - الرحمانية - التحرير ) ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيره.


تقدم حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات مجانية 

وتقوم الحملة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانًا بالإضافة إلى  تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويأتي ذلك حرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع.
 

وأكد ايضا أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.


تقديم ندوات إعلامية بالحملة لرفع الوعي لدى المواطنين

كما أوضح الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية أنه سيتم تنفيذ العديد من الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة من خلال مسئولي الإعلام لتنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية، واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة وكيل صحة البحيرة تنظيم الاسرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية محافظة البحيرة الصحة

مواد متعلقة

محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لمدرسة STEM للعلوم التكنولوجية (صور)

محافظ البحيرة تتفقد مدارس أبوحمص وتؤكد أهمية خفض الكثافات (صور)

محافظ البحيرة تضع حجر أساس موقف أبو حمص الجديد

رياضة البحيرة تنفذ معسكرات اليوم الواحد للنشء بمراكز شباب المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

وزير الصحة عن إصابات النزلة المعوية بأسوان: مبالغة كبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع

وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة بشأن أزمة النزلات المعوية في أسوان

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

في ذكرى وفاة طنطاوي الثالثة. كل ما تريد معرفته عن علاقة السيسي والمشير

منوعات

المزيد

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

المزيد
الجريدة الرسمية