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محافظات

محافظ البحيرة تضع حجر أساس موقف أبو حمص الجديد

وضع حجر الأساس بالبحيرة
وضع حجر الأساس بالبحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بوضع حجر الأساس لموقف أبو حمص الجديد، وذلك بحضور اللواء  حسن موافي  السكرتير العام وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، في خطوة جديدة نحو تطوير البنية التحتية وضمن جهود الدولة لتحسين خدمات النقل والمواصلات، بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

تكلفة المشروع 30 مليون جنيه

حيث المشروع مقام على مساحة إجمالية قدرها 3.5 فدان، بصافي مساحة (12600 متر مربع) بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب 394 سيارة، وتبلغ تكلفة المشروع 30 مليون جنيه، ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي الذي يربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري والضغط عن وسط المدينة.

الحد من الازدحام الذي كانت تعاني منه المنطقة

التقت الدكتورة  جاكلين عازر، بعدد من السائقين الذين أشادوا بمشروع الموقف الجديد، وأكدوا أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والحد من الازدحام الذي كانت تعاني منه المنطقة سابقًا.كما عبروا عن امتنانهم لجهودها منذ توليها المنصب وتوجيهاتها المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في المرافق العامة.
 

 

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