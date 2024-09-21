يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

كشف الدكتور علي جمعة، المفتى السابق للجمهورية، عن فوائد الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أنها تُقبل من كل إنسان، المنافق والفاسق والمؤمن والتقي.

علي جمعة يقدم نصيحة لمن يئس من نفسه

وقدم الدكتور علي جمعة الحل لمن يئس من نفسه، ولم ير أنه لا يطيع الله إلا قليلًا، مؤكدًا أن الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تساعد على الطاعة، وتفتح الأبواب لمن يكثر من الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور علي جمعة، بشأن الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "الصلاة على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إنما هي بعض حقه، والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، تقبل من كل أحد، من المنافق ومن الفاسق، ومن المؤمن ومن التقي، ومن غيرهم، لتعلقها بالمقام الأجل"

الصلاة على رسول الله تقبل من الفاسق والمؤمن، فيتو

وقدم الدكتور علي جمعة نصيحة لمن يئس من نفسه، فقال: "فمن يئس من نفسه ورأى أنه لا يطيع ربه إلا قليلًا فليشرع في الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، مستحضرًا حقه ووجوب الأدب معه، فإن ذلك يحمله على القيام بالفرائض، واجتناب المناهي، والتقرب إلى الله تعالى، وكلما صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم، فتحت له الأبواب، لأن الله قد قبلها ولو صدرت من قلب فاسق شقي، فما بالك لو أنها قد صدرت من قلب مؤمن تقي."

فوائد الإكثار من الصلاة على رسول الله

وعن فوائد الإكثار من الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال علي جمعة: "وينبغي أن نكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أيضًا تكثيرًا للثواب؛ لأنها جمعت فأوعت، فهي ذكر لله في نفسها، وهي مع ذلك امتثال لأمره تعالى حيث أمرنا أن نصلي عليه، صلى الله عليه وسلم، ومع أنها طاعة في نفسها مستقلة، إلا أنها تشتمل على تعظيم سيد الخلق، وهو أمر مقصود في ذاته، ولأنها تشتمل على أشرف كلمة وهي: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله)

الصلاة على رسول الله تفتح الأبواب، فيتو

وقال علي جمعة: "فالصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم، إقرار منك بالوحدانية ابتداءً، لأنك تبدأها بأن تطلب الصلاة من الله وهذا توحيد، وتنتهي بالإيمان بسيد الخلق، صلى الله عليه وسلم."

الصلاة على رسول الله تفتح الأبواب

وأوضح الدكتور علي جمعة "وهذا بعض شأن الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم، ولا يدرك شأنها إلا من فتح الله عليه، فهي الوقاية، وهي الكفاية، وهي الشفاء، وهي الحصن الحصين، وهي التي تولد حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في قلوب المؤمنين، فيقبلون على الطاعة ويتركون المعصية".

فوائد الصلاة على رسول الله،فيتو

وعن أهمية الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال جمعة: "وهي التي تحافظ على ذلك الحب وتصونه، وهي التي يترقى بها العبد عند ربه، وهي التي تجعل المؤمن ينال شرف إجابة النبي، صلى الله عليه وسلم، عليه، حيث إنه يجيب على من صلى عليه، وهي مدخل صحيح، للدخول على السيد المليح الفصيح، صلى الله عليه وسلم، فالدخول على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصلاة عليه وبكثرة الصلاة عليه."