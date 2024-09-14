علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

كشف الدكتور علي جمعة، المفتى السابق للجمهورية، عن الأسرار لرؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الواقع الفعلي، والتماس خطاه بسهولة ويسر، وخاصة في شعر المولد النبوي.

الطريق لرؤية رسول الله

وأكد الدكتور على جمعة أن الطريق لـ رؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتضح من خلال استحضار ودراسة سيرته العطرة، مشيرًا إلى أن الحديث عن رسول الله لا ينتهى، مطالبًا بالإكثار من الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يزيد في الأرزاق وتزداد مساحة الفرد من نصيبه في الجنة.

الطريق لرؤية رسول الله، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة عن طرق رؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "كيف السبيل إلى رؤية حضرة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ السبيل إلى ذلك كثرة قراءة سيرته العطرة.. اقرأ سيرته فإذ بك أمام خلقٍ عظيم، وأمام إنسانٍ كامل، وأمام بشر يسعد من خلفه إذا أراد أن يلتمس خطاه؛ من شدة ما كان يعبد ربه بإخلاص وعن حق، في سهولةٍ ويسر لا تكون إلا إذا كان موفقًا من عند ربه."

وتابع الدكتور علي جمعة: "سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الكلام عنه لا ينتهي.. فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ... وأنه خير خلق الله كلهم، لكن.. وكيف تدرك في الدنيا حقيقته... قومٌ نيام تسلوا عنه بالحُلُم".

الصلاة على رسول الله يزيد الرزق ويدخل الجنة

وعن شهر المولد النبوي وطرق رؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال جمعة: "هذا شهر الأنوار، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي المختار، صلى الله عليه وسلم؛ فإن كل عملٍ بين القبول والرد إلا الصلاة على سيد الخلق؛ لأنها تتعلق بالجناب النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم، وهي تزيد في الأرزاق، وبسببها يغفر الله الذنوب، وبسببها يوفق الله للأعمال، وبسببها يرد عليك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سلامك، وبسببها تزداد مساحة نصيبك في الجنة، وبسببها يأتي الخير كله..؛ فأكثروا من الصلاة على النبي المختار."



وطالب الدكتور علي جمعة من الإكثار بالصلاة على رسول الله، فقال: "أكثروا من الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في كل وقتٍ وحين.. الهجوا بها في الصبح والمساء فرادًا وجماعات.. في بداية الدعاء، وفي بداية الأعمال وفي خواتيمها.. علموا أولادكم حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فحب رسول الله أساس الإيمان، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان الإسلام، لا يدخل أحدهم الإسلام بشهادة أن (لا إله إلا الله) إلا إذا ضم إليها (محمد رسول الله)."

واختتم الدكتور علي جمعة حديثه عن رسول الله، فقال: "أيها الناس.. مقدار نبينا عظيم، وهو الذي قال عن نفسه: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَّعٍ) مقدار نبينا عظيم، لم يعظّمه أحد في الناس إنما الذي عظّمه رب السماوات والأرض؛ فصلوا على النبي، صلى الله عليه وسلم، في كل وقتٍ وحين.. فاللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً تُخرجنا بها من هذه الأهوال، وتكون سببًا لتنزل الرحمات من عندك يا أرحم الراحمين."