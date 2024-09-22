تعرف على قيمة حافز التميز العلمي من راتبك ودرجة مؤهلك وفقا للقانون

حرص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم تحديد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.

آليات الحصول على حافز التميز العلمي

ومن أجل تحقيق ذلك، تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات الحصول على حافز التميز العلمي، حيث نصت المادة 39 من القانون على تفاصيل الحصول على حافز التميز العلمي، حيث يُمنح هذا الحافز أيضا للموظف الذى يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وفي حالة حصولك على درجة الدكتوراه أو مايعادلها ستحصل على علاوة تميز أخرى.

وتم احتساب نسبة حافز التميز العلمي لتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، على النحو التالي:

1. عند الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط تقدر بنحو 25 جنيها شهريا.

2. من يحصل على مؤهل عالي تصل إلى 50 جنيها شهريا.

3. عند حصولك على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل تصل إلى 75 جنيه

4. عند حصولك على درجة الماجستير تصل إلى 100 جنيه شهريا.

5. عند حصولك على الدكتوراه تصل إلى 200 جنيه شهريا.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

شروط الترقية

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

وتكون ترقية الموظفين للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.