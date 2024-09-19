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رياضة

بيراميدز يستعرض أهداف ماييلي مع الفريق بالموسم الماضي (فيديو)

فيستون ماييلي، فيتو
فيستون ماييلي، فيتو

استعرضت صفحة نادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أهداف هدافه المتميز فيستون ماييلي خلال موسم 2023-2024.

ووصفته بالقناص معلقة "هـداف.. قنـاص..جميع أهداف فيستــون ماييلــي مع فريقنا في موسم 2023-2024".

لمشاهدة الفيديو من هنا

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي


ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة السبت القادم باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء يوم السبت 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا


تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى السبت المقبل، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

 

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مواعيد مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية والقنوات الناقلة

 

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