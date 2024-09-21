موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا والقناة الناقلة

يحل فريق الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي فى دوري أبطال أفريقيا

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

بيراميدز والجيش الرواندي

ويسعي بيراميدز إلى تحقيق الفوز علي الجيش الرواندي وخطف بطاقة التاهل لدور المجموعات.

ويطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد.

قائمة بيراميدز أمام الجيش الرواندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على أن يرتدي بيراميدز القميص الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يظهر حارس المرمى باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يظهر نادي الجيش الرواندي بالأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأحمر.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل ١-١ مثلما انتهت مباراة الذهاب في رواندا، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل للمجموعات.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

دوري أبطال إفريقيا

وخطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا وصعبا من الجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الجيش الرواندي عكسي من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50 وأحرز ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 82.