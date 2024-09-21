خبير أسواق مال يكشف سر ارتفاع رأس المال السوقي بتداولات البورصة

البورصة المصرية، اختتمت تداولات البورصة المصرية الأسبوع الثالث من سبتمبر على اتجاه عرضي وتذبذبات بين الأحمر والأخضر داخل الجلسات مع تبادل أدوار بين القطاعات والأسهم تنهى تداولات الأسبوع الذى اقتصر على أربعة جلسات بجلسة إيجابية ارتفع فيها المؤشر الرئيسي قرابة الـ 2% بسيولة مؤسسية على معظم القطاعات باستثناء الأسمدة والبتروكيماويات مع رفع أسعار الغاز المنزلى والتجارى والذى يتوقع أن يطال القطاع الصناعى، والذى جاء مدعوما بخفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة بـ 50 نقطة أساس كانت الأسواق قد سعرت مسبقا 25 نقطة أساس لترتفع الأسواق المالية والذهب مع تراجع الدولار بعد أعلان قرار الفيدرالى.

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ماذا حدث فى تعاملات مؤشر EGX30 ؟





ومن جانبه قال الدكتور ايمن فوده خبير اسواق المال لــ “فيتو”: استطاع المؤشر مع تلك المعطيات وبسيولة مؤسسية تجاوزت الـ 42% بقيادة المؤسسات الأجنبية والعربية أن يتجاوز مستوى مقاومة مهم عند 30700 نقطة ومستقرا أعلاها عند 30937 نقطة بدعم من عدة قطاعات جاء على رأسها القطاع العقارى، لينهى الاسبوع على ارتفاع يقدر بــ 1.44% مضيفا 440 نقطة إلى رصيده على أساس أسبوعى.



اتجاه مؤشر EGX70 ؟



وأضاف فوده قائلا: المؤشر السبعينى لا يقل اهميه عن المؤشر الرئيسي بحركحة التعاملات، خاصة مع اتجاه الأفراد الى المضاربه السريعة التى تم دعمها من ثبات الاسهم بفقد مكاسبها قبيل نهاية كل جلسة مع جنى ارباح متتالىة بعد أى صعود، فيما استطاع المؤشر تجاوز مستوى الـ 7000 نقطة المفقود بجلسة الأربعاء لينهى تداولات الأسبوع على ارتفاع اسبوعى طفيف لم يتجاوز الـ 0.1% على أساس اسبوعى بعد أن أضاف 7 نقاط فقط إلى رصيده منهيا عند 7100 نقطة.

مؤشرات - فيتو

ابرز توقعات حركة تداولات الأسبوع الرابع من سبتمبر 2024





وتابع فوده قائلا: باستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الـ 30700- 30800 نقطة يستهدف القمة الأخيرة 31200 ثم 31800 نقطة على المدى القصير مع تحول مستوى المقاومة الأخير 30700 لدعم اول يليه 3500 نقطة ومستوى ال 30100 نقطة كايقاف خسائر.



ويتوقع فوده نشاط ايجابى للمؤشر السبعينى بعد تنامى ثقة الأفراد من أداء الرئيسي خلال الأسبوع المنقضى ليستهدف المؤشر ال 7300 نقطة ثم 7500 على المدى القصير بدعم اول 7000 نقطة ثم الـ 6950 - 6900 نقطة.



لذا ينصح الدكتور أيمن فوده المستثمرين بالاحتفاظ بالاسهم القوية واستثمار قصير الأجل والمتاجرة على المستهدفات مع تقليل نسب الأسهم المضاربه وتخفيف المارجن والاحتفاظ بسيولة لتأمين المراكز المفتوحة مع متابعة أسهم التوزيعات النقدية والاسهم القياديه التى أنهت تصحيحها ولازالت بعيدة عن مناطق قممها الأخيرة .