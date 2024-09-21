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محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لمدرسة STEM للعلوم التكنولوجية (صور)

وضع حجر الأساس لمدرسة
وضع حجر الأساس لمدرسة stem، فيتو

قامت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر اليوم بوضع حجر الأساس لمدرسة STEM للعلوم التكنولوجية كأول مدرسة من نوعها بالمحافظة لسد احتياجات أبناء المحافظة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب متميزين وكان ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وضع حجر الأساس لمدرسة STEM بالبحيرة، فيتو

 


 

حيث تم وضع حجر الأساس للمدرسة بادارة مركز دمنهور التعليمية وقد شارك في وضع حجر الأساس قيادات المحافظة التنفيذية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسط فرحة عارمة من الأهالي والمواطنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء وانطلاق العام الدراسي الجديد  ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وفى اطار الجهود المبذولة فى مجال تطوير المنظومة التعليمية والتوسع فى المدارس وجعل الإتاحة فى مقدمة اولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف _ وزير التربية والتعليم والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة لكل أبناء المحافظة وتوفير الخدمات التعليمية المتميزة والتوسع فى الإنشاءات الجديدة والتوسعات بالمدارس مع اعادة تاهيل وتجهيز عدد من المدارس لخدمة طلابها بالمحافظة

وضع حجر الأساس لمدرسة STEM بالبحيرة، فيتو
وضع حجر الأساس لمدرسة STEM بالبحيرة، فيتو

وفي إطار متصل، قامت محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمركز ومدينة أبو حمص لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب، وكان ذلك بتفقد مدرسة الإرشاد الإعدادية بنات التي تضم ٩٢٤ طالبة موزعات على ٢١ فصلا دراسيًا حيث تابعت إنتظام الحصص الدراسية والمعامل، مشددة على أهمية خلق بيئة تعليمية محفزة ومناسبة  للطلاب والمعلمين على حد سواء.

 

كما قامت عازر بتفقد مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة وخلال جولتها داخل الفصول الدراسية، تابعت المحافظ مع الطلاب والمعلمين، مؤكدةً على ضرورة التعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية، والإلتزام بالعمل الجاد لتوفير بيئة دراسية تساهم في التفوق.

 

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محافظ البحيرة تتفقد مدارس أبوحمص وتؤكد أهمية خفض الكثافات (صور)

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